Yên Định làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở

Những năm qua, công tác hòa giải cơ sở ở trên địa bàn huyện Yên Định luôn được chú trọng. Nhờ đó những mâu thuẫn, tranh chấp trong Nhân dân kịp thời được giải quyết, góp phần giảm thiểu các vụ việc khiếu nại vượt cấp, kéo dài, giúp tình hình an ninh trật tự tại địa phương luôn ổn định, bà con an tâm lao động sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Tổ hòa giải thôn Thung Thôn (bên trái), xã Định Hòa (Yên Định) gặp gỡ, tuyên truyền pháp luật cho Nhân dân.

Nhận thức tầm quan trọng của công tác hòa giải, đặc biệt khi Luật Hòa giải ở cơ sở có hiệu lực, phòng tư pháp đã tham mưu cho UBND huyện Yên Định ban hành các văn bản hướng dẫn, đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến sâu rộng nội dung của luật với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Với phương châm “giải quyết dứt điểm từ cơ sở”, các vụ việc liên quan đến tranh chấp đất, hôn nhân và gia đình, những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày... đã được các tổ viên tổ hòa giải ở các thôn, khu dân cư phối hợp cùng cán bộ các xã, thị trấn phân tích hợp tình, hợp lý, khéo léo vận động Nhân dân, giải quyết dứt điểm những mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh, góp phần hạn chế đơn, thư khiếu nại vượt cấp.

Gần 20 năm làm bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ hòa giải thôn Thung Thôn, xã Định Hòa, ông Lê Văn Lợi đã hòa giải thành công nhiều vụ việc mâu thuẫn nội bộ gia đình, hàng xóm. Ông Lợi chia sẻ: “Bà con trong thôn, khu dân cư nhiều khi chỉ vì những chuyện rất nhỏ nhặt, nhưng do không biết phân định đúng sai nên dẫn đến cãi vã rồi kiện tụng nhau làm mất tình làng, nghĩa xóm... Một phần là do sự hiểu biết về pháp luật của họ còn hạn chế, mặt khác do bản tính nóng nảy và cái tôi của mỗi người nên đẩy mâu thuẫn đi xa hơn. Để hóa giải những mâu thuẫn, trước hết người làm công tác hòa giải phải thường xuyên nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật; đồng thời phải nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc, mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh. Cùng với đó, những người hòa giải viên (HGV) phải có sự bàn bạc, thống nhất cách giải quyết đảm bảo khách quan, công tâm nhằm tháo gỡ được nút thắt mâu thuẫn một cách thỏa đáng nhất, tránh kiện tụng vượt cấp”.

Hiện nay, toàn huyện Yên Định có 148 tổ hòa giải tại 148 thôn, khu phố với 1.069 HGV; số lượng thành viên của mỗi tổ hòa giải từ 7 - 9 người. Để nâng cao chất lượng, cung cấp kiến thức mới, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ HGV, hàng năm phòng tư pháp huyện tổ chức các hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải cho các HGV. Bên cạnh đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ hòa giải và HGV có nhiều cố gắng, tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Từ năm 2021 đến nay, các tổ hòa giải trên địa bàn huyện đã tiến hành hòa giải 175 vụ việc (trong đó hòa giải thành 132 vụ; hòa giải không thành và đang giải quyết 43 vụ).

Ông Trịnh Hồng Sơn, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Yên Định, cho biết: “Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực; các tổ hòa giải ở địa phương hoạt động ngày càng hiệu quả; các vụ việc hòa giải thành đạt tỷ lệ cao, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân, góp phần giảm thiểu các vụ việc khiếu nại vượt cấp, kéo dài; ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tình làng, nghĩa xóm ngày càng thắt chặt... Tuy nhiên, trước sự phát triển mạnh mẽ của đời sống kinh tế - xã hội dẫn tới tình trạng mâu thuẫn, tranh chấp ngày càng diễn biến phức tạp, đòi hỏi những người làm công tác hòa giải ở cơ sở phải thường xuyên cập nhật các văn bản, chính sách, pháp luật mới, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải nhằm hạn chế tối đa vụ việc hòa giải không thành, phải chuyển lên cấp trên. Vì vậy, thời gian tới, huyện Yên Định tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan tư pháp với MTTQ và các tổ chức thành viên trong công tác hòa giải; củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng tổ hòa giải và HGV thông qua việc thường xuyên bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các HGV về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong từng lĩnh vực của đời sống xã hội và nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải cho các HGV, gắn với triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ HGV ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn huyện; cung cấp tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, tài liệu pháp luật cho đội ngũ HGV cũng như đẩy mạnh công tác xây dựng, quản lý tủ sách pháp luật tại các xã, thị trấn để cho các HGV và Nhân dân tham khảo; tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật, hội thi HGV giỏi, tuyên truyền viên pháp luật. Kết hợp chặt chẽ công tác hòa giải ở cơ sở với cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phong trào xây dựng nông thôn mới”.

Bài và ảnh: Công Quang