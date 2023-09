Xử phạt nguội 1.680 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

Từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng Công an trên toàn tỉnh đã tích cực triển khai Kế hoạch số 01 của Giám đốc Công an tỉnh về “xử phạt nguội” thông qua các thiết bị nghiệp vụ, hệ thống camera giám sát và thông tin người dân cung cấp.

Trung tâm giám sát an ninh đặt tại trụ sở công an thành phố để phân tích, xử lý các thông tin, hình ảnh vi phạm trật tự ATGT.

Theo đó, lực lượng Công an trong tỉnh đã phát hiện hơn 6.350 trường hợp vi phạm về trật tự ATGT. Trong đó, lực lượng công an đã gửi thông báo đến tổ chức, cá nhân và công an các huyện trực tiếp xác minh 4.186 trường hợp; đã ra quyết định xử phạt 1.680 trường hợp vi phạm quy định về trật tự giao thông, phạt tiền nộp kho bạc Nhà nước 3,8 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 513 trường hợp và tạm giữ 46 phương tiện.

Lực lượng Công an theo dõi qua hệ thống camera giám sát để xử lý những trường hợp vi phạm.

Thời gian tới, Công an Thanh Hóa sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, kế hoạch xử phạt nguội để người dân hiểu rõ và chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo trật tự ATGT; đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, hình ảnh những trường hợp vi phạm trật tự ATGT để xử lý theo quy định.

Quốc Hương