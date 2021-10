Xử phạt nam thanh niên xúc phạm lực lượng công an trên mạng xã hội

Công an huyện Quảng Xương vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Trần Văn Hòa (trú tại thôn Lộc Xá, xã Quảng Long) vì đã có hành vi đăng tải bài viết xúc phạm lực lượng công an trên mạng xã hội facebook.

Đối tượng Trần Văn Hòa tại cơ quan công an

Trước đó, đối tượng Trần Văn Hòa, sinh năm 1996, trú tại thôn Lộc Xá, xã Quảng Long đã sử dụng tài khoản facebook có tên “Trần Hòa” để đăng tải bài viết với nội dung nói xấu, xúc phạm đến uy tín, danh dự của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam.

Bài viết sau khi được đăng tải đã thu hút nhiều người xem và bình luận. Cá nhân Trần Văn Hòa còn tiếp tục tham gia bình luận theo bài viết này. Sau khi phát hiện sự việc, Công an huyện Quảng Xương đã điều tra và xác được danh tính, triệu tập đối tượng Hòa để làm rõ vụ việc.

Trần Văn Hòa đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Trong quá trình làm việc, Công an huyện Quảng Xương đã tuyên truyền, giải thích cho Hòa nhận thức rõ hành vi lợi dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của tổ chức, cá nhân là vi phạm pháp luật về an ninh mạng, cụ thể là điểm 1, khoản 3, Điều 5, Nghị định số 167/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Công an huyện Quảng Xương đã ra quyết định xử phạt Trần Văn Hòa số tiền 2,5 triệu đồng, yêu cầu xóa bài viết, đồng thời viết giấy cam kết không tái phạm.

Mạnh Cường