Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Yên Định nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố

Để đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, kiểm sát hoạt động tư pháp, những năm qua, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) huyện Yên Định đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần đảm bảo sự phát triển, ổn định xã hội, giữ vững trật tự trị an, thực hiện nghiêm minh của pháp luật.

Cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Yên Định trao đổi nghiệp vụ trước khi tham gia xét xử các vụ án hình sự.

Đồng chí Lê Minh Huệ, Viện trưởng VKSND huyện Yên Định, cho biết: Nhằm thực hiện có hiệu quả chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, đáp ứng yêu cầu công cuộc cải cách tư pháp, VKSND huyện Yên Định đã giao cho các đồng chí kiểm sát viên, kiểm tra viên xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ của khâu công tác mà mình được phân công. Đồng thời, yêu cầu 100% kiểm sát viên, kiểm tra viên, công chức nghiệp vụ phải mở sổ theo dõi vi phạm trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Phân công kiểm sát viên, công chức có năng lực để tổng hợp các vi phạm của các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan hữu quan khác để tham mưu cho lãnh đạo viện ban hành kiến nghị nhằm khắc phục, phòng ngừa những vi phạm pháp luật phổ biến, thường xuyên, lặp đi lặp lại, chậm được khắc phục xảy ra trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, tổng hợp những vi phạm pháp luật sơ hở, thiếu sót trong quản lý Nhà nước và kiến nghị cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng các biện pháp nhằm loại bỏ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, khắc phục sơ hở thiếu sót và xử lý nghiêm những vi phạm pháp luật. Đồng thời, kiểm sát viên, công chức có trách nhiệm theo dõi việc trả lời kiến nghị, việc khắc phục vi phạm của cơ quan, tổ chức kiến nghị.

Để nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự, VKSND huyện Yên Định đã thực hiện tốt việc nắm, quản lý và xử lý tin báo, tố giác về tội phạm của cơ quan điều tra. Định kỳ hằng tháng, VKSND huyện phối hợp với cơ quan điều tra đánh giá tình hình tội phạm để chủ động phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đối với những tố giác, tin báo về tội phạm phức tạp hoặc có khó khăn, vướng mắc kịp thời tổ chức họp liên ngành các cơ quan tư pháp để phối hợp giải quyết, qua đó bảo đảm các tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn và công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của VKSND huyện được tập trung đẩy mạnh. Đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào “số hóa hồ sơ” ở các khâu công tác nghiệp vụ. Hoạt động kiểm sát điều tra đã mở hệ thống sổ sách thụ lý, ghi chép, sổ giao nhận hồ sơ giữa cơ quan điều tra với viện kiểm sát thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, các đề xuất bằng văn bản; kiểm sát chặt chẽ quá trình thu thập chứng cứ và thực hiện các trình tự tố tụng của cơ quan điều tra. Trước khi kết thúc điều tra, kiểm sát viên cùng điều tra viên thống nhất về mặt chứng cứ, về tội danh và hướng xử lý, nâng cao chất lượng hồ sơ điều tra và kiểm sát điều tra.

Ngoài ra, VKSND huyện Yên Định đã chú trọng nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử của tòa án. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp, đơn vị đã tích cực phối hợp với các cơ quan công an, tòa án trong việc phát hiện, xử lý kịp thời, chính xác các vụ phạm tội hình sự. Nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm tính mạng, tài sản, vận chuyển buôn bán ma túy, vi phạm quy định về an toàn giao thông, trộm cắp được tập trung điều tra, truy tố, xét xử nhanh. Công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp trong tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự; kiểm sát khởi tố và kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại... được tăng cường và nâng cao chất lượng. Năm 2022 và tháng 1-2023, VKSND huyện đã thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố án hình sự với tổng số 88 vụ, 193 bị can; trong đó đã giải quyết 86 vụ, 183 bị can. Chất lượng truy tố bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có các vụ án truy tố oan, sai, án bị hủy để điều tra hoặc xét xử lại; không có án trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; không có vụ án nào đình chỉ không tội hoặc tòa án tuyên không phạm tội hoặc xét xử khác tội danh viện kiểm sát truy tố...

Thời gian tới, VKSND huyện Yên Định tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra; nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa, hoạt động xét xử là trọng tâm, hoạt động tranh tụng là then chốt. Kiên quyết không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Tăng cường kiểm sát các hoạt động tư pháp nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các vi phạm trong việc điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự, dân sự, bảo đảm cho việc thực thi pháp luật được công bằng, nghiêm minh.

Bài và ảnh: Quốc Hương