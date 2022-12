Vận động Nhân dân thị trấn Hồi Xuân đổi súng lấy quà

Sau thành công của Chương trình “Đổi quà lấy súng và công cụ nguy hiểm” ở Khu Cốc, mới đây, Công an thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hoá tiếp tục phối hợp với Ban quản lý khu phố Khó, thị trấn Hồi Xuân tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để phòng ngừa tội phạm.

Công an thị trấn Hồi Xuân tổ chức chương trình “Đổi quà lấy súng và công cụ nguy hiểm” ở khu phố Khó, thị trấn Hồi Xuân.

Thông qua chương trình, lực lượng Công an đã vận động người dân tự giác giao nộp 14 khẩu súng săn.

Ông Phạm Bá Huyền, ở khu phố Khó, thị trấn Hồi xuân cho biết: “Khẩu súng này tôi cất ở lán trên đồi, mục đích là để bắn con sóc, con chuột hay mấy con thú phá hoại mùa màng. Mấy hôm nay, được cán bộ Công an thị trấn đến nhà tuyên truyền vận động, tôi cũng thấy nếu còn sử dụng thì sẽ rất nguy hiểm và vi phạp pháp luật, vì vậy hôm nay tôi lên lán lấy về giao nộp”.

Người dân tự giác mang súng săn đến giao nộp cho lực lượng Công an và phấn khởi nhận những phần quà là vật dụng sinh hoạt hằng ngày.

Ông Lương Văn Bản cũng cho biết: “Khẩu súng này gia đình tôi sử dụng từ nhiều năm trước, giờ không dùng nữa. Biết là vi phạm pháp luật, nhưng vì tiếc nên tôi đã giấu ở chòi canh trong rừng làm kỷ niệm. Giờ được cán bộ Công an về tận nơi tuyên truyền nên tôi cũng lên rẫy lấy về giao nộp”.

Nói về việc được Ban tổ chức trao những phần quà khi giao nộp súng, ông Bản chia sẻ thêm: “Tôi thấy những phần quà tặng chúng tôi là rất thiết thực. Thiếu thì còn thiếu nhiều thứ lắm! Người thì thiếu cái mũ bảo hiểm, nhà thì không có cái ấm đun nước, không có cái chảo nấu ăn… Nếu được hỗ trợ như thế thì ai chẳng thích!”.

Đại uý Lê Đình Hoà, Trưởng Công an thị trấn Hồi Xuân cho biết: Thực hiện Pháp lệnh về Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhiều năm qua, Công an thị trấn Hồi Xuân đã thực hiện nhiều biện pháp để vận động giao nộp, thu hồi và được Nhân dân đồng tình, ủng hộ. Để đổi mới cách làm, tăng hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động, Công an thị trấn Hồi Xuân đã có sáng kiến “Đổi quà lấy súng và công cụ nguy hiểm” nhằm mục đích vừa thu hồi được số vũ khí, công cụ nguy hiểm còn cất giữ trong Nhân dân, vừa hỗ trợ một phần khó khăn cho người dân. Qua một số buổi thực hiện chương trình, Công an thị trấn đã thu được hàng chục khẩu súng tự chế.

Đình Hợp