Triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh

Công an huyện Quan Sơn vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa, triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 1 bánh heroin, 1,7kg nhựa thuốc phiện và nhiều tang vật khác.

3 đối tượng Triệu Văn Ngọc (dấu X), Nguyễn Thành Chung, Sung Thị Sai và tang vật vụ án.

Sau một thời gian điều tra xác minh, khoảng 1h ngày 18-5, Công an huyện Quan Sơn phối hợp với Công an xã Na Mèo, huyện Quan Sơn phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thành Chung (sinh năm 1984) ở xã Ea Wy, huyện Ea H"Leo, tỉnh Đắk Lắk đang vận chuyển trái phép 1 bánh heroin, 1,7kg nhựa cây thuốc phiện.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Công an huyện Quan Sơn đã bắt giữ đối tượng Sung Thị Sai (sinh năm 1980) ở xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, thu giữ tại nhà 170 triệu đồng tiền mặt. Đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh Đắk Lắk thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Triệu Văn Ngọc (sinh năm 1987) ở xã Ea Wy, huyện Ea H"Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Triệu Văn Ngọc là đối tượng đã đưa 200 triệu đồng cho Nguyễn Thành Chung tìm mua ma túy. Trong lúc túng quẫn vì nợ nần, Nguyễn Thành Chung đã nhận lời, sau đó sẵn có mối quan hệ với Sung Thị Sai, Chung đã liên hệ qua điện thoại, mạng zalo bàn bạc, thống nhất địa điểm giao dịch, giá cả với Sung Thị Sai. Sung Thị Sai đã móc nối với một đối tượng bên Lào mua số ma túy trên để bán cho Chung.

Ngày 16-5, Nguyễn Thành Chung thuê thêm một người điều khiển xe ôtô từ Đắk Lắk đến Na Mèo, huyện Quan Sơn để thực hiện hành vi mua bán ma túy trên với giá 170 triệu đồng. Sau khi “giao dịch” thành công, rạng sáng 18-5, khi Nguyễn Thành Chung trên đường trở về Đắk Lắk thì bị Công an huyện Quan Sơn bắt giữ.

Hiện, Cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam cả 3 đối tượng trên để tiếp tục điều tra, xử lý.

Đình Hợp