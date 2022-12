Thưởng “nóng” cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự

Sáng 2-12, Công an tỉnh Thanh Hoá đã thưởng “nóng” 70 triệu đồng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh trấn áp tội phạm.

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh trấn áp tội phạm.

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, từ ngày 15-11 đến nay Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, liên tiếp đấu tranh, triệt xóa, bắt giữ nhiều đối tượng hình sự cộm cán, mua bán vũ khí thô sơ, vận chuyển trái phép pháo nổ...

Điển hình, Phòng Cảnh sát hình sự đã phá Chuyên án 1979Đ phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ bắt quả tang đối tượng Bùi Quốc Đạt (tức Đạt ma), sinh năm 1979, thường trú tại số nhà 16 Lương Hữu Khánh, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản của công dân tại địa bàn xã Xuân Du, huyện Như Thanh.

Tiếp đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương phá Chuyên án 0922P, bắt giữ 7 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ, thu giữ gần 350 kg pháo hoa nổ có xuất xứ từ Trung Quốc và Thái Lan. Mở rộng điều tra phát hiện, ổ nhóm này còn thường xuyên trộm cắp dây cáp ngầm hạ thế của mặt bằng quy hoạch dân cư trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn.

Phát biểu tại lễ trao thưởng, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực và những thành tích xuất sắc của Phòng Cảnh sát hình sự trong thời gian qua, góp phần quan trọng bảo đảm ANTT, giữ gìn sự bình yên cho Nhân dân.

Thái Thanh