Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông

Ngay từ đầu năm, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh đã xây dựng kế hoạch; đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội là thành viên Ban ATGT tỉnh triển khai thực hiện công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT năm 2022 phù hợp với tình hình trật tự, ATGT trên địa bàn quản lý... Ban ATGT tỉnh chỉ đạo ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các quy định khi tham gia giao thông; bảo đảm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT.

Người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 45 qua thị trấn Thiệu Hóa.

Thực hiện chỉ đạo của Ban ATGT tỉnh, Công an tỉnh đã phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, ATGT năm 2022 trong lực lượng công an và tăng cường quản lý, giám sát, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của lực lượng thực thi công vụ. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, truyền thông; các ngành, các địa phương tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT. Lồng ghép công tác tuần tra, kiểm soát với tuyên truyền nhằm góp phần bảo đảm trật tự, ATGT. Bên cạnh đó, Công an tỉnh, công an các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền lưu động bằng xe loa và trên hệ thống đài truyền thanh các xã, thị trấn; cấp phát tờ rơi, treo băng zôn, khẩu hiệu về ATGT. Đồng thời, phối hợp với Cục Đường sắt tuyên truyền bảo đảm ATGT đường sắt và tuyệt đối an toàn cho các chuyến tàu; hướng dẫn cho chủ phương tiện và cá nhân làm việc trên các phương tiện thủy về các biện pháp bảo đảm an toàn khi điều khiển phương tiện trên các tuyến đường thủy... Sở Giao thông – Vận tải chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ, đường thủy, đường sắt, Hiệp hội Vận tải ô tô Thanh Hóa phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền bảo đảm an toàn kết cấu hạ tầng giao thông và thực hiện nghiêm các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải; phòng, chống tác hại của rượu, bia; thực hiện các quy định phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa; thực hiện quy định trách nhiệm người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT. Tuyên truyền quy định về cấp giấy phép lái xe, cấp phù hiệu cho các xe ô tô vận tải; bảo đảm an toàn đối với hoạt động bến thủy nội địa, vận tải khách đường thủy nội địa; vận động các doanh nghiệp, chủ phương tiện chấp hành nghiêm quy định trong hoạt động đường thủy nội địa. Lực lượng Thanh tra Sở Giao thông – Vận tải thực hiện kiểm tra, xử lý xe ô tô chở hàng hóa quá khổ, quá tải; đẩy mạnh tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân có phương tiện đã cắt bỏ thành thùng không tái cơi nới để chở quá tải. Đồng thời, phối hợp với Ban Quản lý bến xe trên địa bàn TP Thanh Hóa tuyên truyền đến các doanh nghiệp, chủ phương tiện vận tải khách bằng xe ô tô và lái xe không tự ý nâng giá vé, không chở quá số người quy định, thông tin đầy đủ lịch trình đi, đến nhằm tạo điều kiện để người dân đi lại thuận tiện... Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch và các văn bản chỉ đạo về công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự, ATGT đến các trường học, đến cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT gắn với phòng, chống dịch COVID-19. Tổ chức quán triệt cho giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm túc việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe máy, xe đạp điện. Duy trì và phát huy hiệu quả đội xung kích về ATGT, tự quản về trật tự, ATGT trong các trường học; đẩy mạnh phong trào “Cổng trường tự quản ATGT”, “Em yêu đường sắt quê em”... Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo phòng văn hóa và thông tin các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan truyền thông dành thời lượng thông tin, tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT gắn với phòng, chống dịch COVID-19... Đi đôi với đó, thực hiện chỉ đạo của Ban ATGT tỉnh, ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể tổ chức tuyên truyền đến xã, phường, khu dân cư, các hộ gia đình, đoàn viên, hội viên các quy định của pháp luật về trật tự ATGT năm 2022. Các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức trên địa bàn đã tích cực phối hợp tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông vì mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”; trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền trong Nhân dân tham gia giao thông an toàn gắn với thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Tuyên truyền, vận động người dân ven các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT, không vi phạm hành lang ATGT.

Đồng chí Vũ Hoàng Linh, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh, cho biết: Ban ATGT tỉnh đã và đang tập trung chỉ đạo các sở, ngành là thành viên Ban ATGT tỉnh, ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự, ATGT trên địa bàn tỉnh năm 2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Đồng thời, tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật đối với người tham gia giao thông; xây dựng văn hóa giao thông trong Nhân dân; nhất là trong thanh, thiếu niên... Công an tỉnh, Sở Giao thông - Vận tải tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng nêu cao vai trò, trách nhiệm của lực lượng thực thi công vụ; thường xuyên kiểm tra kết quả thực hiện công tác bảo đảm trật tự, ATGT, đánh giá, phân tích làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông và đề ra các biện pháp khắc phục kịp thời, hiệu quả. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tỉnh đoàn và các sở, ngành có liên quan tăng cường các giải pháp bảo đảm ATGT trong thanh, thiếu niên, học sinh; phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc giáo dục thanh niên, học sinh tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT.

Bài và ảnh: Vân Anh