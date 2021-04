Thủ đoạn lập sàn thương mại điện tử Bigbuy24h.com để chiếm đoạt tài sản

Lợi dụng kiến thức công nghệ thông tin, sự thiếu hiểu biết về đầu tư tài chính, thương mại điện tử, đồng thời đánh vào lòng tham của người dân, các đối tượng đã lập sàn thương mại điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản.

(Ảnh internet)

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của chị Hoàng Thị Phượng, ở xã Thuận Minh (Thọ Xuân) và 2 bị hại khác tố giác bị sàn thương mại điện từ Bigbuy24h.com lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 1 tỷ đồng.

Cùng thời điểm bắt đầu xác minh nguồn tin báo này, Truyền hình Việt Nam và các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội cũng đưa tin tố giác của nhiều công dân trên toàn quốc về việc bị sàn Bigbuy24h.com chiến đoạt tài sản.

Đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm, tính chất đặc biệt nghiêm trọng và phức tạp, xảy ra ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh - trật tự và gây dư luận xấu trong quần chúng Nhân dân. Nhóm đối tượng chính đã lợi dụng kiến thức công nghệ thông tin, sự thiếu hiểu biết về đầu tư tài chính, thương mại điện tử, đồng thời đánh vào lòng tham của các nhà đầu tư để chiếm đoạt số lượng lớn tài sản, sau đó tiêu hủy tài liệu, tang vật, phương tiện phạm tội và bỏ trốn khỏi địa phương.

Các bộ, chiến sĩ Phòng Cánh sát hình sự Công an tỉnh triển khai phương án đấu tranh triệt phá các đối tượng lập sàn thương mại điện tử.

Nếu chỉ áp dụng các biện pháp điều tra theo tố tụng hình sự thì rất khó khăn để đấu tranh làm rõ các hành vi này. Do đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo, đề xuất Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án (VX) 121B, do Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với công an các địa phương và các đơn vị có liên quan tập trung đấu tranh triệt phá.

Theo kết quả điều tra, ngày 16-11-2018, Công ty TNHH một thành viên Bigbuy24h.com (gọi tắt là Công ty Bigbuy24h) được Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Theo hồ sơ đăng ký, Công ty Bigbuy24h có vốn điều lệ là 68 tỷ đồng, trụ sở tại Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, do Nguyễn Văn Anh (SN 1982) ở Quận Long Biên, Hà Nội là người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc trực tiếp quản lý, điều hành mọi hoạt động của công ty.

Đến tháng 3-2019, Nguyễn Văn Anh thuê Trần Quang Châu thiết kế lại website Bigbuy24h.com, tạo App (ứng dụng trên thiết bị di động) và mã thanh toán “QRcode". Sau khi Trần Quang Châu thiết kế xong website, cài đặt trên máy chủ rồi bàn giao tài khoản quản trị (Admin) cho Lê Mạnh Minh (SN 1990) ở Quận Long Biên, Hà Nội. Đầu tháng 7- 2019, Nguyễn Văn Anh thuê Đoàn Đức Tâm làm Tổng Giám đốc với mục đích phát triển hệ thống, phát triển thị trường cho sàn Bigbuy24h. Tâm đã thuê Lại Thu Hà, Vũ Văn Lễ và Lưu Đức Thìn giúp mình phát triển thị trường thực hiện chiến lược quảng cáo trên mạng xã hội để kêu gọi nhiều người tham gia vào sàn thương mại điện tử Bigbuy24h.com.

Ngày 8-8-2019, Công ty Bigbuy24h thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ hai, từ công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Sau khi đăng ký lại lần 2, Nguyễn Văn Anh đã đưa ra thông tin giả tạo về nguồn tiền đầu tư với vốn điều lệ là 980 tỷ đồng, trong đó Công ty TNHH Đầu tư Quỹ Wanda Hongkong góp 912 tỷ đồng, ông Nguyễn Văn Anh góp 68 tỷ đồng. Trong khi đó, Nguyễn Văn Anh đã đưa ra thông tin về việc quỹ WDI đến từ Hong Kong và trang thương mại điện tử Bigbuy24h.com sẽ ký hợp tác chiến lược và đầu tư số tiền 680 tỷ đồng vào trang web mua sắm online Bigbuy24h.com nhằm tạo lòng tin đối với các đối tác.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh nghiên cứu phương thức, thủ đoạn của đối tượng lập sàn thương mại điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Để thu hút, lôi kéo các cá nhân, tổ chức tham gia, sàn thương mại điện tử Bigbuy24h tạo ra cơ chế tặng điểm: Đối với doanh nghiệp, chủ shop, khi bán hàng trên Bigbuy24h, doanh nghiệp, chủ shop, cá nhân sẽ chiết khấu trong khung từ 1% đến 34%. Số phần trăm chiết khấu được thỏa thuận giữa người mua và người bán. Sau khi chiết khấu về công ty, người bán sẽ được công ty hoàn trả lại 100% chiết khấu, nhưng sẽ hoàn trả dần, mỗi ngày là 1 phần 300 số điểm trong ví “điểm khoá".

Đối với người mua hàng, trong mỗi đơn hàng khi người bán hàng chiết khấu một phần trăm nào đó bất kỳ trong khung từ 1% - 34% thì khách hàng sẽ được công ty thưởng tích điểm tổng bằng 3 lần số phần trăm chiết khấu của người bán hàng, số điểm này cũng được hoàn trả dần, mỗi ngày hoàn trả 1 phần 500 số điểm trong ví “điểm tổng”.

Đồng thời, để phát triển hệ thống, các đối tượng đưa ra chính sách kích cầu bằng lợi ích kinh tế: Đối với người giới thiệu trực tiếp (F1) được công ty tặng 200.000 điểm Bigbuy vào tài khoản, gián tiếp (F2) nhận 100.000 điểm; người giới thiệu được hưởng 2% tổng chiết khấu của F1, 1% của F2.

Người tham gia Bitbuy24h nộp tiền vào 2 tài khoản của Công ty Bigbuy24h tại Ngân hàng Techcombank và VPbank, sau đó nhân viên kế toán (thuộc bộ phận “Rút tiền”) sẽ đến ngân hàng để rút tiền mặt bằng séc rồi nộp vào tài khoản của Lê Hạnh Minh. Đồng thời, kế toán sẽ thiết lập danh sách và số tiền của các thành viên thực hiện lệnh rút tiền để Lê Hạnh Minh duyệt, sau đó Lê Hạnh Minh sẽ chuyển tiền từ tài khoản của Minh đến tài khoản của kế toán (bộ phận “Chuyển tiền”) chuyển xử lý các loại chi phí như: Lương cho tổ chức bộ máy bao gồm Tổng Giám đốc, các Phó tổng Giám đốc; Giám đốc; các trưởng bộ phận, nhân viên trong Công ty Bigbuy24h… Số tiền còn lại sau khi chuyển trả chi phí do Nguyễn Văn Anh và Lê Hạnh Minh quản lý và sử dụng.

Ngoài ra giữa Nguyễn Văn Anh và Đoàn Đức Tâm có thoả thuận giao cho Đoàn Đức Tâm quản lý một số tài khoản VIP (tức là thành viên VIP của sàn Bigbuy24h), theo thoả thuận thì mỗi khi chủ tài khoản nộp tiền vào tài khoản công ty, Tâm sẽ báo với kế toán là “khách của sếp Anh", kế toán sẽ cộng thêm gấp 2 lần số tiền nộp vào cho các tài khoản trên. Đoàn Đức Tâm thực hiện thao tác rút tiền từ các tài khoản trên về tài khoản ngân hàng của Tâm, chuyển về tài khoản của khách một phần và chuyển về tài khoản của Nguyễn Văn Anh 2 phần. Bản thân Đoàn Đức Tâm được hưởng 2% tổng chiết khấu của các tài khoản VIP nói trên.

Ngày 28-2-2020, do có nhiều bài báo đưa thông tin công ty Bigbuy24h lừa đảo và việc Bộ Công thương đã có công văn yêu cầu Website thương mại điện từ dừng hoạt động nên Đoàn Đức Tâm (Tổng Giám đốc phụ trách phát triển thị trường) xin nghỉ làm, dược Nguyễn Văn Anh ký văn bản đồng ý miễn nhiệm chức danh. Những người còn lại trong Ban Giám đốc vẫn làm việc bình thường.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 11-2018 đến cuối năm 2020 các đối tượng đã chiếm đoạt tiền của người đầu tư trên 517 tỷ đồng trên sàn thương mại điện tử Bigbuy24h.com.

Với tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trao đổi với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Anh, Lê Hạnh Minh, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Văn Anh, Lê Hạnh Minh (đã xuất cảnh trốn khỏi Việt Nam) và đề nghị Cục C01 ra lệnh truy nã quốc tế đối với các bị can nêu trên.

Để phòng tránh nguy cơ bị các đối tượng lập sàn giao dịch thương mại điện tử biến tướng, trở thành nạn nhân, cũng như không tiếp tay hoặc trở thành người phạm tội của của các chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tội phạm công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói trên. Nếu phát hiện các vụ việc, đối tượng có liên quan đến hoạt động phạm pháp hình sự nói chung, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng thì báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý.

Các địa phương, đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân hiểu biết về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm này để nâng cao ý thức tự phòng ngừa, phát hiện tham gia tố giác tội phạm.

Quốc Hương