{title} Tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về công tác PCCC và CNCH cho lực lượng Công an cấp xã Sáng 21-9, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về công tác PCCC và CNCH cho 1.261 cán bộ, chiến sĩ Công an xã, phường, thị trấn. Lớp tập huấn được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ Hội trường Công an tỉnh đến điểm cầu Công an 27 huyện, thị xã, thành phố. Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh, dự chỉ đạo buổi tập huấn. Toàn cảnh lớp tập huấn. Trong thời gian tập huấn, các học viên sẽ được phổ biến, truyền đạt các chuyên đề về quy định của pháp luật về PCCC, trách nhiệm của UBND cấp xã, Công an cấp xã; thủ tục, trình tự kiểm tra, xử lý vi phạm, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động các cơ sở vi phạm; tổ chức thực hành và kiểm tra thực tế về PCCC và CNCH tại 1 cơ sở trên mỗi địa bàn. Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn. Phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn, Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Thời gian qua tình hình cháy, nổ trên cả nước nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng có nhiều diễn biến phức tạp, đòi hỏi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nói chung, lực lượng PCCC ở cơ sở, nhất là lực lượng Công an các xã, phường, thị trấn cần nắm bắt đầy đủ, sâu sắc các quy định trong quản lý cơ sở, khu dân cư để thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các trình tự kiểm tra, xử lý vi phạm về PCCC và CNCH... để chủ động phòng ngừa, tham mưu, phối hợp bảo đảm tốt công tác PCCC và CNCH ngay từ cơ sở. Thông qua lớp tập huấn, các học viên sẽ được nâng cao kiến thức, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao nhận thức, tinh thần, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy cán bộ, chiến sĩ trong công tác PCCC và CNCH ở các đơn vị cơ sở cũng như nắm vững các quy định về PCCC và CNCH, từ đó vận dụng hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Minh Phương (CTV)

Từ khóa: Kiểm traXử lý vi phạmQuản lý nhà nướcĐình chỉ hoạt độngtập huấnCảnh sát PCCCcông an tỉnhcông an tỉnh Thanh HóaPhó Giám đốc Công anLực lượng công an