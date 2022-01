Tăng cường xử lý xe quá tải, vi phạm kích thước thành thùng trước, trong và sau tết

Thời gian qua, các lực lượng chức năng trong tỉnh đã liên tiếp phát hiện, cưỡng chế và xử lý vi phạm hàng loạt xe quá khổ, quá tải, “lộng hành” trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ...

Lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh kiểm tra, xử lý xe vi phạm trên tuyến Quốc lộ 247 đoạn qua huyện Hà Trung.

Ngày 8-1, tại km 509+400, đường Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh đã lập biên bản xử lý xe ô tô tải BKS 90H-007.23 do lái xe Đỗ Văn Kiều, sinh năm 1985, tỉnh Nam Định điều khiển, vi phạm quy định của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ sung tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP về lỗi: Điều khiển xe ô tô tải có kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và yêu cầu lái xe hạ tải, cắt bỏ phần thành thùng cơi nới.

Trước đó, tại km 13+300, Quốc lộ 47, Phòng CSGT đã lập biên bản xử lý xe ô tô tải BKS 29C-198xx vi phạm Khoản 8, Điều 24, Nghị định 100/2019/NĐ-QĐ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt về lỗi: Chở hàng vượt tải trọng cho phép. Tại huyện Thọ Xuân, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, ngay từ đầu năm 2021, Công an huyện đã huy động lực lượng ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm xe vi phạm tải trọng. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền cho lái xe ký cam kết chấp hành quy định về tải trọng. Năm 2021, lực lượng chức năng Công an huyện đã lập biên bản xử phạt 277 trường hợp vi phạm về tải trọng, phạt tiền hơn 800 triệu đồng, 47 trường hợp vi phạm về kích thước thành thùng, phạt tiền hơn 170 triệu đồng.

Với quan điểm không có “vùng cấm” trong xử lý vi phạm, Giám đốc Công an tỉnh đã triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm thực hiện nghiêm việc kiểm soát xe tải trọng trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 15-12-2020, thực hiện các kế hoạch của Bộ Công an về cao điểm xử lý vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng; Mệnh lệnh 03 của Giám đốc Công an tỉnh về tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng của phương tiện vận tải hàng hóa, Phòng CSGT, công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trên các quốc lộ, tỉnh lộ trọng điểm, đường dẫn vào khu vực mỏ khoáng sản, vật liệu xây dựng, nơi thi công công trình xây dựng, nhà hàng khách sạn... có nhiều phương tiện thường xuyên qua lại; các địa bàn phức tạp về trật tự an toàn giao thông như: TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Hà Trung, Yên Định, Vĩnh Lộc... Qua công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với chủ xe và lái xe tải ben vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông; đồng thời góp phần kiềm chế và giảm số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn. Theo báo cáo của Phòng CSGT, Công an tỉnh: Năm 2021, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 373 vụ tai nạn giao thông, làm chết 136 người, bị thương 326 người. So với cùng kỳ năm 2020, đã giảm cả 3 tiêu chí, trong đó tai nạn giao thông đã giảm 30 vụ (373/403); số người chết giảm 12 (136/148), số người bị thương giảm 17 (326/343 người). Trong năm, lực lượng CSGT, trật tự toàn tỉnh đã kiểm tra, lập biên bản xử lý hơn 6.000 trường hợp xe vi phạm quá tải, với tổng số tiền xử phạt 27,5 tỷ đồng; gần 3.000 trường hợp xe quá kích thước, cải tạo thành thùng, phạt tiền hơn 12,1 tỷ đồng.

Trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022, tiếp tục thực hiện hiệu quả các kế hoạch, chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về xử lý vi phạm tải trọng, kích thước thành thùng; công an các huyện, thị xã, thành phố lập danh sách các phương tiện xe tải ben đang hoạt động trên địa bàn, phân công cán bộ tổ chức cho các phương tiện, chủ doanh nghiệp sở hữu phương tiện ký cam kết chấp hành nghiêm chỉnh quy định về kích thước thùng nguyên bản của phương tiện. Ngày 15-12-2021, phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị công an trong tỉnh cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, quy trình, chế độ công tác, chủ động bám sát địa bàn, thực hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch, mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh.

Bài và ảnh: Phương Lệ