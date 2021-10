Tăng cường đấu tranh chống khai thác và vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép

9 tháng năm 2021, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng buôn bán, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh.

Hạt Kiểm lâm Quan Sơn phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn kiểm tra rừng tại xã Sơn Hà.

Chỉ đạo các đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng tăng cường các hoạt động chống buôn lậu trên tuyến Quốc lộ 1A, tuyến đường sắt, đường Hồ Chí Minh qua địa bàn Thanh Hóa. Xây dựng kế hoạch công tác thanh tra, pháp chế, kiểm tra rừng. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả phương án, kế hoạch bảo vệ rừng, đấu tranh chống buôn lậu lâm sản,...

Kết quả, 9 tháng năm 2021, an ninh rừng trên địa bàn tỉnh cơ bản được giữ ổn định, không có “tụ điểm”, “điểm nóng” về khai thác, mua bán, vận chuyển, cất giữ trái phép lâm sản. Các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã phát hiện và xử lý 262 vụ vi phạm hành chính (giảm 38 vụ so với cùng kỳ năm 2020); 5 vụ khởi tố hình sự do vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Tổng thu từ tiền phạt và tiền bán tang vật vi phạm hành chính nộp ngân sách Nhà nước gần 3 tỷ 200 triệu đồng.

Các tháng cuối năm, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã và đang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường triển khai các biện pháp bảo vệ an toàn diện tích rừng hiện có; đấu tranh chống buôn lậu lâm sản, giữ vững ổn định an ninh rừng tại gốc.

Tin và ảnh: Thùy Dương