Tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30-4, 1-5

Dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30-4, 1-5 (từ 29-4 đến hết ngày 3-5-2023), kỳ thi tuyển sinh và mùa du lịch 2023, là thời gian nhu cầu đi lại lớn, mật độ người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Cảnh sát giao thông, Công an TP Thanh Hóa tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm ATGT trên địa bàn.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và UBND tỉnh về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT), đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện cho Nhân dân, học sinh, khách du lịch trong thời gian trên; Ban ATGT tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng của Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và triển khai phương án tổ chức điều tiết giao thông hợp lý, đảm bảo ứng trực trên các tuyến giao thông trọng điểm; nhất là các tuyến giao thông cửa ngõ thành phố, thị xã, các khu vực cổng trường học, các khu vực có lễ hội, du lịch.

Đảm bảo người, phương tiện ứng trực cứu hộ, cứu nạn và phối hợp với các lực lượng chức năng khác giải quyết kịp thời các tình huống ảnh hưởng đến trật tự, ATGT; bố trí lực lượng phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, ATGT tại bến xe, bến tàu, nhà ga, khu du lịch và giám sát các phương tiện hoạt động trên các tuyến đường bộ, đường thủy.

Tăng cường kiểm tra các điều kiện an toàn kỹ thuật phương tiện, cương quyết xử lý nghiêm và đình chỉ hoạt động đối với phương tiện đường bộ, đường thủy không đảm bảo an toàn; xử lý xe ô tô chở hàng hóa quá khổ, quá tải trọng; sử dụng phương tiện quá niên hạn sử dụng, quá thời gian kiểm định; người điều khiển phương tiện không có bằng cấp chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT, đặc biệt là các hành vi có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, như đua xe trái phép, lái xe vi phạm quy định nồng độ cồn, sử dụng các chất cấm, vi phạm tốc độ, phóng nhanh, vượt ẩu, đi sai phần đường, làn đường; không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe máy, xe máy điện, xe đạp điện.

Sở Giao thông - Vận tải chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ, đường thủy kiểm tra, rà soát, chỉnh sửa bổ sung hệ thống biển báo, tín hiệu giao thông; ưu tiên sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông các tuyến trọng điểm; có biện pháp đảm bảo ATGT tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, tăng cường phối hợp kiểm tra đảm bảo lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT. Siết chặt quản lý chất lượng đối với các phương tiện vận tải hành khách, đồng thời, chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải, các bến xe, nhà ga, cảng hàng không, bến tàu, bến thuỷ nội địa có phương án vận tải hành khách phù hợp. Riêng đối với vận tải hành khách đường bộ phải đảm bảo vận chuyển hành khách ở tất cả các tuyến nội tỉnh, liên tỉnh, xe buýt; thông tin, hướng dẫn cho người dân và học sinh về giá vé, thời gian, lịch trình đi, đến của các tuyến; bảo đảm lộ trình, tăng tần xuất hoạt động xe buýt đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và học sinh và khách du lịch.

Chỉ đạo Thanh tra giao thông tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng của Công an tỉnh và lực lượng chức năng các địa phương kiểm tra đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm lòng, lề đường, hành lang ATGT; tăng cường kiểm tra các phương tiện chở khách hoạt động trên các tuyến và tại các bến xe, bến tàu, bến thuỷ nội địa; kiên quyết xử lý đối với hoạt động của các “xe dù, bến cóc”, “xe trá hình tuyến cố định”, “xe ghép, xe tiện chuyến”, các phương tiện vận chuyển khách trái tuyến, chở quá số người quy định, tăng giá vé trái quy định, vi phạm các quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải.

Tăng cường kiểm tra đảm bảo ATGT đường thủy nội địa trên các tuyến, luồng, hồ, đập, bến khách ngang sông, bến tàu chở khách du lịch, cầu treo, cầu phao dân sinh; kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các phương tiện chở khách đường thuỷ vi phạm các điều kiện an toàn, tuyệt đối nghiêm cấm hoạt động chở khách đường thuỷ khi có mưa lũ và khi thời tiết có những diễn biến phức tạp.

Đi đôi với đó, Ban ATGT tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể về thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự, ATGT cho Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố; Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Hội chữ thập đỏ tỉnh. Đồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các ngành, đơn vị thành viên khác tiếp tục tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự, ATGT” với Chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn”; đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền ATGT trong cán bộ, đoàn viên, hội viên; nêu cao trách nhiệm, gương mẫu chấp hành pháp luật ATGT để bảo vệ chính mình góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, thân thiện.

Xuân Hùng