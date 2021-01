Sơ kết thực hiện qui chế phối hợp bảo đảm ANTT giữa các trại giam trên địa bàn tỉnh

Chiều 22-1, tại Trại giam Thanh Phong, thuộc Cục C10 (Bộ Công an) đã diễn ra Hội nghị sơ kết việc thực hiện quy chế phối hợp bảo đảm ANTT giữa Công an Thanh Hóa với các trại giam thuộc Cục C10 (Bộ Công an) đóng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Toàn cảnh hội nghị.

Đại tá Phạm Văn Thân, Phó cục trưởng C10 (Bộ Công an); Đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoa đồng chủ trì hội nghị.

Năm 2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do phải đối phó với dịch bệnh CCOVID -19 nhưng việc thực hiện Quy chế phối hợp bảo đảm ANTT giữa Công an tỉnh Thanh Hóa và các trại giam thuộc Cục C10 (Bộ Công an) đóng trên địa bàn tỉnh gồm: Trại giam Thanh Phong, Trại giam Thanh Lâm, Trại giam Thanh Cẩm và Trại giam số 5 vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Các nội dung trong Quy chế phối hợp đều được triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả cao. Trong đó nổi bật nhất là công tác phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến tình hình ANTT, công tác phối hợp điều tra, giải quyết các vụ việc, vụ án xảy ra trong các trại giam, phòng chống ma túy xâm nhập và phối hợp xử lý tình huống đột xuất, tìm kiếm phạm nhân trốn trại… Thông qua việc thực hiện Quy chế phối hợp đã tạo điều kiện thuận lợi cho phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế mặc cảm sau khi mãn hạn tù như giúp các phạm nhân làm các thủ tục hành chính, tạo công ăn việc làm tại các địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và các vấn đề nổi cộm liên quan đến công tác phối hợp bảo đảm ANTT giữa các bên…Trên cơ sở đó đưa ra nhiều kiến nghị, giải pháp nhằm thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Phạm Văn Thân, Phó cục trưởng Cục C10 (Bộ Công an) và Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Công an tỉnh Thanh Hóa và các trại giam đã đạt được trong năm 2020. Sau khi phân tích và đánh giá tình hình, 2 đồng chí yêu cầu trong năm 2021, các đơn vị cần tập trung tăng cường công tác giao ban, trao đổi thông tin liên quan đến an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm; chủ động phối hợp với Công an các phường, xã trên địa bàn toàn tỉnh trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, giam giữ, cải tạo tốt phạm nhân và tái hoà nhập cộng đồng, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm góp phần bảo đảm ANTT khu vực trại giam nói riêng, trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hoá nói chung.

Thái Thanh