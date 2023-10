Sau 2 tháng ra quân, trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực

Sau 2 tháng thực hiện tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng container trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, với tinh thần quyết liệt "không có ngoại lệ", "không có vùng cấm", lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm. Vì vậy trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực.

Lực lượng CSGT tăng cường kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng container trên trên tuyến QL1A.

Sau khi kết thúc giai đoạn 1 về tuyên truyền vận động chủ xe, chủ doanh nghiệp và lái xe chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự ATGT, từ ngày 15/8/2023, lực lượng CSGT Công an Thanh Hóa đã đồng loạt ra quân thực hiện giai đoạn 2 về tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng container...

Với mục tiêu tăng cường các giải pháp kiềm chế và kéo giảm vi phạm, tai nạn giao thông, nhất là đối với các loại phương tiện ôtô kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng container, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng CSGT và Công an các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình thực tế trên các tuyến, địa bàn phụ trách, rà soát, nắm chắc thời gian, địa điểm thường diễn ra các hành vi vi phạm để tập trung kiểm soát, xử lý có trọng tâm, trọng điểm. Tất cả các hành vi vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trên lĩnh vực giao thông của chủ phương tiện và lái xe.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng CSGT được trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, văn hóa ứng xử, chấp hành nghiêm quy trình công tác, lễ tiết tác phong, điều lệnh CAND. Tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ của người điều khiển xe ôtô vận tải hành khách và xe ôtô vận tải hàng hóa bằng container; phương tiện vận tải cơi nới thành, thùng, quá tải trọng; các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy...

Trung tá Nguyễn Đình Nam, Phó Trạm trưởng Trạm CSGT Quảng Xương, Phòng CSGT Công an tỉnh cho biết: "Chúng tôi đã huy động tối đa lực lực lượng, phương tiện, thiết bị, kỹ thuật nghiệp vụ xủ lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Qua đó nâng cao được ý thức chấp hành của đội ngũ lái xe, góp phần kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông trên tuyến QL 1A.

Với mục tiêu “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bị tác động can thiệp”, lấy người dân là trung tâm, an toàn về tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân là trên hết, không vì lợi ích kinh tế mà đánh đổi trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, thời gian qua, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiếp tục duy trì có hiệu quả công tác tuần tra kết hợp lập chốt xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Lực lượng CSGT tăng cường xử lý xe container vi phạm trên tuyến QL1A.

Kết quả, sau 2 tháng (từ ngày 15/8 đến ngày 15/10/2023), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 1.220 trường hợp vi phạm TTATGT, trong đó có 993 xe khách, 227 trường hợp xe con; phạt tiền gần 2,2 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 154 trường hợp, tạm giữ 12 xe khách và 3 xe container.

Với sự ra quân và xử lý quyết liệt của lực lượng CSGT, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh có chuyển biến rõ rệt, tai nạn giao thông đường bộ giảm so với trước. Ý thức chấp hành luật giao thông của đội ngũ lái xe tải, xe khách đã có chuyển biến tích cực, bước đầu các lỗi vi phạm tranh giành khách, đỗ dừng đón trả khách sai quy định và chở quá số người theo quy định đã giảm hẳn.

Trong thời gian tới, Phòng CSGT Công an tỉnh tiếp tục tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, bố trí tuần tra kiểm soát khép kín 24/24h để tập trung xử lý các vi phạm xe ô tô khách, xe container, đặc biệt tập trung vào các lỗi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông theo đúng chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh với phương châm nghiêm túc, cương quyết “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”.

Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị các lái xe, chủ xe kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa chấp hành nghiêm quy định về trật tự an toàn giao thông, không sử dụng rượu bia, ma túy và các chất kích thích khác; chạy đúng tuyến; đón trả khách đúng nơi quy định; không chạy quá tốc độ, chở quá số người, chở quá khổ, quá tải, góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho mọi người, mọi nhà.

Mai Hà (Công an tỉnh)