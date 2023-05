Phòng ngừa vi phạm trong thanh toán phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn

Chiều 23-5, thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh, từ năm 2015, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quy định về chức danh, số lượng, phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố.

Lực lượng Công an đọc quyết định lệnh bắt đối với các đối tượng “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại UBND xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Lộc).

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện, có địa phương đã lợi dụng vào chính sách để lập khống hồ sơ thanh toán phụ cấp chức danh Bí thư Chi bộ riêng biệt với chức danh Trưởng thôn (bố trí kiêm nhiệm nhưng lập hồ sơ là 2 cá nhân khác nhau, không kiêm nhiệm), để được thanh toán cùng lúc 100% phụ cấp hai chức danh này, ngoài ra còn lập khống danh sách Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn trong khi xã không bố trí, sắp xếp bộ phận này để được thanh toán chế độ.

Điển hình như vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại UBND xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Lộc), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 3 bị can gồm chủ tịch, kế toán ngân sách và thủ quỹ UBND xã Vĩnh Thịnh do có hành vi lập khống danh sách chức danh không chuyên trách Bí thư, Trưởng thôn, Tổ an ninh trật tự thôn để rút tiền ngân sách Nhà nước chi tiêu sai quy định, gây thiệt hại tổng số tiền 970 triệu đồng.

Từ tình hình trên, Công an tỉnh Thanh Hoá khuyến cáo và đề nghị các đơn vị chức năng có liên quan như: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tăng cường công tác hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn trong công tác phê duyệt dự toán, thanh toán, quyết toán ngân sách xã hàng năm.

Đồng thời, quản lý chặt chẽ đối với các chức danh không chuyên trách cấp thôn, xã; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với các chức danh không chuyên trách cấp xã, thôn theo Nghị quyết của HĐND và Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa để phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi sai phạm.

Chủ động thông tin đến Cơ quan điều tra khi phát hiện những vụ việc có dấu hiệu sai phạm,vi phạm pháp luật như trên để có biện pháp xác minh, xử lý kịp thời. Mọi hành vi vi phạm khi bị phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Quốc Hương