Phổ biến pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn

Sáng 17-3, Đoàn Luật sư tỉnh đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn cho gần 100 cán bộ, nhân viên, người lao động làm việc tại Hệ thống Khách sạn Phượng Hoàng tại Thanh Hoá.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Luật sư Trịnh Ngọc Ninh, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh nhấn mạnh: Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 58 NQ/TW ngày 5-8-2020 về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chính phủ đã có Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 3-2-2021 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW, trong đó du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Vì vậy, để du lịch Thanh Hóa phát triển một cách vượt bậc, đòi hỏi phải trang bị về mọi phương diện, trong đó, trang bị về văn hóa, ứng xử pháp lý cho cán bộ, nhân viên hoạt động trong lĩnh vực khách sạn, du lịch là một nội dung quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức về tuân thủ pháp luật của cán bộ, nhân viên trong lĩnh vực phụ trách mà còn tạo ra một môi trường du lịch an toàn, lành mạnh, đúng pháp luật, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch.

Đồng hành cùng với tỉnh trong sự phát triển chung đó, Đoàn Luật sư tỉnh đã xây dựng chương trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và dành một thời lượng lớn để tập trung tuyên truyền cho lĩnh vực pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà hàng; trang bị những kiến thức pháp lý cho cán bộ, nhân viên hoạt động trong lĩnh vực này, góp phần hỗ trợ cho các doanh nghiệp vững mạnh về kiến thức pháp luật, hòa nhập với sự phát triển chung của tỉnh và cả nước trong xu thế hội nhập.

Luật sư Trịnh Ngọc Ninh, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh giải đáp một số tình huống pháp lý diễn ra trong thực tiễn hoạt động kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn.

Tại hội nghị, các luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh đã giới thiệu, truyền đạt những nội dung, kiến thức pháp luật cơ bản về loại hình kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn, các quy định liên quan đến các điều kiện về an ninh - trật tự, an toàn về phòng cháy và chữa cháy, an toàn thực phẩm; công tác quản lý, thông tin, báo cáo đối với cơ quan có thẩm quyền; các loại hình tội phạm dễ phát sinh trong kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng...

Những vướng mắc pháp luật, tình huống pháp lý cụ thể diễn ra trong thực tiễn hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà hàng đã được các luật sư tư vấn, giải đáp cặn kẽ, giúp cán bộ, nhân viên, người lao động tham gia hội nghị có thêm những kiến thức pháp luật, kỹ năng ứng xử pháp lý trong quá trình làm việc.

Việt Hương