Huyện Hoằng Hóa tăng cường kiểm tra, xử lý xe điện bốn bánh tại Khu du lịch Hải Tiến

Theo số liệu của Công an huyện Hoằng Hóa, hiện trên địa bàn huyện có 265 xe điện, trong đó có 92 xe của các công ty mới mua đã được đăng ký, đăng kiểm, cấp biển số và đưa vào hoạt động, còn lại 173 xe không đủ điều kiện để đăng ký, đăng kiểm đưa vào tham gia giao thông.

Xe điện bốn bánh chở khách tại Khu du lịch Hải Tiến.

Để đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự vận tải, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch, Công an huyện đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng phương án thực hiện cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý xe bốn bánh có gắn động cơ chạy bằng năng lượng điện vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Đồng thời, chỉ đạo công an 15 xã rà soát, lập danh sách số lượng xe điện của các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân có sở hữu xe điện cam kết chấp hành nghiêm quy định về hoạt động vận tải hành khách bằng xe điện bốn bánh. Trong đó, có nội dung đối với các phương tiện không đủ điều kiện (không có đăng ký xe, không có đăng kiểm theo quy định của pháp luật) không được phép hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, chủ phương tiện phải cam kết tiến hành thanh lý, không đưa phương tiện ra hoạt động. Kết quả, Công an huyện đã xử lý 18 trường hợp sử dụng xe điện 4 bánh vi phạm TTATGT.

Công an huyện Hoằng Hóa đang tăng cường tuần tra, xử lý xe điện bốn bánh không đủ điều kiện theo quy định pháp luật nhưng vẫn đưa vào hoạt động.

Ngoài ra, Công an huyện tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật giao thông và trách nhiệm của các doanh nghiệp được phép phê duyệt hoạt động thí điểm vận tải hành khách bằng xe điện bốn bánh trên phạm vi, tuyến đường giao thông hạn chế cho phép hoạt động; ngăn chặn và xử lý nghiêm các phương tiện xe điện bốn bánh hoạt động trái phép trên tuyến giao thông, phương tiện xe điện bốn bánh không do các doanh nghiệp được cấp phép hoạt động thí điểm tham gia chở khách du lịch. Huy động lực lượng, phương tiện tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm TTATGT, chống ùn tắc giao thông từ tuyến Quốc lộ 1A đi khu du lịch và tại khu du lịch…. nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành pháp luật giao thông cho đội ngũ lái xe, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, quản lý chặt chẽ phương tiện hoạt động trên địa bàn.

Tô Dung