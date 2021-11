Hiệu quả từ việc bố trí Công an chính quy ở xã biên giới Bát Mọt

Với phương châm gần dân, trọng dân dựa vào dân để làm việc, kể từ khi được điều động, bố trí đảm nhận các chức danh Công an xã đến nay, lực lượng Công an xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân đã luôn bám dân, bám địa bàn, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và giải quyết kịp thời nhưng băn khoăn, vướng mắc của Nhân dân, góp phần giữ vững ANTT, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao.

Công an xã Bát Mọt tuyên truyền vận động người dân làm nhiều việc tốt về ANTT.

Bát Mọt là xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Thường Xuân, có đường biên giới dài 17,6 km giáp với cụm Phôn Xay, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa phăn, nước CHDCND Lào. Toàn xã có 899 hộ, 4.020 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Thái chiếm 95%. Mặc dù địa bàn rộng, cơ sở vật chất và điều kiện làm việc còn nhiều khó khăn, số lượng cán bộ Công an chính quy ở xã Bát Mọt chỉ có 5 đồng chí, nhưng ngay sau khi được điều động, bố trí về đây, CBCS Công an xã Bát Mọt đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công, bố trí lực lượng bám sát cơ sở, thường xuyên xuống địa bàn khu dân cư, thôn bản cùng ăn, cùng ở, cùng làm với đồng bào các dân tộc, từ đó lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền xã ban hành và triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp bảo đảm ANTT, xây dựng và phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Trước khi bổ nhiệm làm Trưởng Công an xã Bát Mọt, Đại úy Vi Văn Hoàng là cán bộ Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, ma túy Công an huyện Thường Xuân. Xác định rõ trọng trách, nhiệm vụ nặng nề mà Đảng, ngành và Nhân dân giao phó, Đại úy Vi Văn Hoàng và các đồng đội của mình đã luôn trăn trở, tìm tòi các giải pháp để đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn xã vùng biên. Theo đó, các anh đã thường xuyên phối hợp với lực lượng Biên phòng xây dựng và triển khai có hiệu quả các kế hoạch tuần tra bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, bảo đảm ANTT trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; củng cố, kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của 8 tổ an ninh tự quản tại các thôn. Đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của các già làng, trưởng bản và những người có uy tín trong dòng họ, trong vùng đồng bào các dân tộc để vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trưởng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không nghe, không tin theo lời kẻ xấu, không tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ để săn bắt trái phép; tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Trong câu chuyện với chúng tôi, Đại úy Vi Văn Hoàng cho biết: Mặc dù xã biên giới Bát Mọt còn nhiều khó khăn nhưng tình cảm gắn bó, sự sẻ chia đồng hành cùng lực lượng Công an của cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc đã tạo động lực giúp chúng tôi nỗ lực cố gắng hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Anh cho biết thêm: Ngay sau khi về xã, các anh đã bắt tay ngay vào thực hiện 2 Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp quản lý căn cước công dân. Để thực hiện tốt 2 dự án này, anh em phải tranh thủ, tận dụng mọi thời gian, không quản mưa nắng, ngày hay đêm đến tận nhà dân để tuyên truyền, hướng dẫn cho bà con thực hiện công tác thu thập thông tin. Ban đầu bà con vẫn còn nhiều e ngại trong việc tiếp xúc, một số người còn không dám ghi tờ khai thông tin. Nhưng sau quá trình kiên trì giải thích, cùng với sự giúp đỡ của những người có uy tín bà con đã tin và ủng hộ lực lượng Công an. Già làng Vi Mai Viêm, Trưởng bản Chiềng, xã Bát Mọt cho biết: “Từ khi công an chính quy về xã, bản chúng tôi đã thay đổi rất nhiều. Người dân ai cũng yên tâm, không còn lo lắng về việc mất cắp hay bị kẻ xấu lôi kéo. Mọi người rất vui, rất cảm ơn các chú công an đã về đây”

Ông Lang Đức Thọ, Chủ tịch UBND xã Bát Mọt cho biết: Mặc dù địa bàn rộng, lực lượng mỏng, tình hình dân cư và địa hình còn nhiều khó khăn, nhưng bằng tinh thần trách nhiệm, sự nhanh nhạy chuyên nghiệp trong xử lý các vấn đề, các đồng chí đã rất chủ động, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền xã nhiều chủ trương, giải pháp trong công tác đảm bảo ANTT; đặc biệt anh em công an xã chính quy đã phát huy được vai trò của các công an viên bán chuyên trách, vốn là những người thông thuộc địa bàn nên nắm bắt rất nhanh nhiều thông tin có giá trị để giúp anh em nắm được tình hình địa bàn, xác minh rõ nhân thân, đặc điểm các đối tượng, nhất là các đối tượng phạm tội trên địa bàn vùng biên giới.

Nhờ làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, chất lượng công tác bảo vệ An ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã được nâng lên rõ rệt và có những chuyển biến tích cực. Phạm pháp hình sự trung bình giảm 9,2% năm; số vụ việc xảy ra giảm 20% so với trước khi triển khai đề án. Qua bình xét, phân loại, trên địa bàn xã có từ 80-93% khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT. Kết quả đó đã được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Hình ảnh chiến sỹ Công an xã Bát Mọt đã trở lên quen thuộc, gần gũi và gắn bó mật thiết với Nhân dân.

Chia tay với xã biên giới còn nhiều khó khăn, tôi vẫn nhớ như in lời khẳng định của Ông Lang Đức Thọ, Chủ tịch UBND xã Bát Mọt: “Việc đưa công an chính quy về tại địa bàn là bước đột phá trong công tác đảm bảo ANTT tại xã vùng biên này. Bà con nơi đây đã dần thấy quen sự hiện diện của các đồng chí tại địa bàn. Đảng ủy chính quyền và người dân chúng tôi đều cảm thấy rất tin tưởng…”

Mai Hà