Điểm sáng công tác phòng, chống ma túy vùng biên giới

Những năm qua, cùng với nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Đồn Biên phòng Pù Nhi (đóng trên địa bàn huyện Mường Lát) đã luôn tích cực, chủ động phối hợp và trực tiếp tham gia đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy. Với trách nhiệm và tinh thần dũng cảm, những người lính quân hàm xanh đang ngày đêm căng mình, chiến đấu với tội phạm ma túy, lập nên nhiều thành tích xuất sắc, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở khu vực biên giới.

Đồn Biên phòng Pù Nhi bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đồn Biên phòng Pù Nhi được giao nhiệm vụ quản lý và bảo vệ đoạn biên giới dài 21,839km với 8 mốc quốc giới; địa bàn đơn vị quản lý gồm các xã Pù Nhi, Nhi Sơn và Mường Lý. Phía ngoại biên là cụm bản Nậm Ngà, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Đây là khu vực có tội phạm ma túy hoạt động tương đối phức tạp, tình trạng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy vẫn diễn ra tại các địa bàn trọng điểm; hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, liều lĩnh, manh động, chúng luôn sử dụng các loại vũ khí nóng sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị vây bắt.

Trước tình trạng trên, Đồn Biên phòng Pù Nhi đã mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn. Nhiều chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy đã được lực lượng biên phòng triển khai thành công. Năm 2022, đơn vị phát hiện, điều tra xử lý, khởi tố 19 vụ/21 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 20,824kg thuốc phiện, 1 bánh và 522,613 gam hêrôin, 4.566 viên ma túy tổng hợp, 1,476 gam ma túy đá.

Do những khoản lợi nhuận “kếch xù” từ hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy nên phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh. Tổ chức hoạt động của các đối tượng mang tính chất chuyên nghiệp theo đường dây, ổ nhóm khép kín, nhiều tầng, lớp. Trước tính chất đặc biệt phức tạp, manh động của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, Đồn Biên phòng Pù Nhi đã triển khai rất nhiều biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh quyết liệt, hiệu quả, bóc gỡ liên tiếp hàng loạt đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy số lượng lớn. Điển hình ngày 27-3-2023, tại bản Kéo Té, xã Nhi Sơn (Mường Lát) đơn vị phối hợp với Công an huyện Mường Lát bắt 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 17g hêrôin, 790 viên hồng phiến. Tiếp đó, ngày 28-3-2023 cũng tại bản Kéo Té, xã Nhi Sơn đơn vị chủ trì phối hợp với Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) Phòng PCMT&TP, BĐBP tỉnh Thanh Hóa; Đội kiểm soát phòng chống ma túy, Cục Hải quan Thanh Hóa; Công an huyện Mường Lát bắt 1 vụ với 2 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ 9,5g hêrôin, 1.400 viên hồng phiến. Ngày 4-4-2023, tại bản Kéo Té, xã Nhi Sơn, đơn vị chủ trì phối hợp với Công an xã Nhi Sơn bắt 1 vụ với 1 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; tang vật 1,209g hêrôin; 4 viên hồng phiến. Ngày 27-4-2023, tại bản Kéo Té, xã Nhi Sơn, Đội đặc nhiệm PCMT&TP, Phòng PCMT&TP, BĐBP tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đồn Biên phòng Pù Nhi, Đồn Biên phòng Trung Lý bắt 1 vụ với 2 đối tượng quê quán ở Khằm Nàng, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; tang vật 14.980 viên hồng phiến và 1 dao nhọn.

Trung tá Lê Huy Hòa, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pù Nhi cho biết: “Để đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả với loại tội phạm ma túy, dựa trên kế hoạch công tác hàng năm của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Đồn Biên phòng Pù Nhi đã triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, làm tốt công tác phòng ngừa từ xa; triển khai công tác tuần tra bảo vệ biên giới khép kín 24/24 giờ. Đặc biệt là tập trung vào khu vực đường mòn, lối mở và địa bàn mà chúng tôi xác định các đối tượng có thể lợi dụng để vận chuyển ma túy xâm nhập vào biên giới; tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để Nhân dân không tham gia, tiếp tay cho các loại tội phạm, nhất là tội phạm buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo nhận định của các cơ quan chức năng, thời gian tới, tình hình tội phạm về ma túy tại khu vực biên giới Thanh Hóa vẫn còn diễn biến phức tạp. Các đối tượng cũng rất manh động, luôn thủ sẵn vũ khí nóng và sẵn sàng chống trả khi bị lực lượng chức năng phát hiện, truy bắt, nên công tác đấu tranh lại càng khó khăn hơn gấp bội. Do đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng và sự chung tay, vào cuộc của toàn thể Nhân dân, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo sức mạnh tổng hợp để giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Bài và ảnh: Hoàng Lan