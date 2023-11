Đấu tranh với tội phạm hoạt động có yếu tố băng, ổ nhóm

Thời gian qua, lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm băng, ổ nhóm, qua đó góp phần kiềm chế và làm giảm sự gia tăng của tội phạm.

Lực lượng công an hỏi cung đối tượng cầm đầu nhóm trộm cắp tài sản.

Nhằm chủ động đấu tranh với tội phạm băng, ổ nhóm, thời gian qua, lực lượng công an trong tỉnh đã triển khai, cụ thể hóa các kế hoạch chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về các biện pháp phòng, chống tội phạm. Cùng với đó, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồng thời, tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp về tội phạm trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực, đối tượng trọng điểm. Trong đó, tập trung đấu tranh quyết liệt, triệt xóa và vô hiệu hóa các băng, nhóm tội phạm sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm, côn đồ, bảo kê, đòi nợ thuê, tổ chức đánh bạc, hoạt động tín dụng đen can dự vào lĩnh vực kinh tế...

Ngoài ra, lực lượng công an còn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng củng cố, phát huy hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự trong Nhân dân theo phương châm “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và tự hòa giải”. Đồng thời, gửi “Thư yêu cầu” và gọi hỏi, răn đe, cũng như yêu cầu các đối tượng hình sự không câu kết, thành lập băng, ổ nhóm để hoạt động phạm pháp. Chỉ tính riêng 10 tháng năm 2023, với sự quyết tâm chính trị cao, lực lượng công an trong tỉnh đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt xóa gần 10 vụ hoạt động có tổ chức theo băng, ổ nhóm. Điển hình, ngày 23/7/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã huy động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ chia thành nhiều tổ trinh sát, hóa trang, mật phục bắt quả tang 17 đối tượng trong ổ nhóm chuyên móc túi, trộm cắp tài sản ở khu vực đền Cô Bơ thuộc địa bàn xã Hà Sơn (Hà Trung). Trong số 17 đối tượng bị bắt giữ, có 10 đối tượng ở tỉnh Thanh Hóa, 4 đối tượng ở tỉnh Nghệ An, 1 đối tượng ở tỉnh Hà Nam, 2 đối tượng ở tỉnh Ninh Bình. Ngày 5/7/2023, Công an thị xã Bỉm Sơn phối hợp với Công an TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình điều tra, làm rõ và bắt giữ ổ nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh do Trần Đình Khang, sinh năm 1995 ở phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, TP Hà Nội cầm đầu. Trước đó, ngày 30/3/2023, Công an huyện Thọ Xuân đã phá chuyên án, triệt xóa băng nhóm tội phạm hoạt động “tín dụng đen” phức tạp trên địa bàn thị trấn Sao Vàng do Hoàng Đình Dụng, sinh năm 1981 ở khu phố 2, thị trấn Sao Vàng cầm đầu...

Dự báo trong thời gian tới, tình hình tội phạm băng, ổ nhóm vẫn tiếp tục hoạt động trên nhiều lĩnh vực như bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, “tín dụng đen”... Trước tình trạng trên, lực lượng công an trong tỉnh tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm băng, ổ nhóm hình sự bằng nhiều hình thức, trong đó chú trọng sử dụng hiệu quả kênh thông tin trên mạng xã hội, phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, rà soát, lập danh sách các băng, nhóm có biểu hiện hoạt động phạm tội. Mặt khác, huy động lực lượng tập trung triệt xóa, dập tắt ngay những băng, ổ nhóm tội phạm mới phát sinh, không để có điều kiện hoạt động...

Bài và ảnh: Quốc Hương