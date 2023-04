Công an TP Thanh Hóa quyết liệt phạt nguội đối với các hành vi vi phạm giao thông đường bộ

Thời gian qua Công an TP Thanh Hóa đã có nhiều cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn, vừa đẩy mạnh tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, vừa xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông (ATGT), trật tự đô thị, góp phần kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Trung tâm giám sát an ninh đặt tại trụ sở công an thành phố để phân tích, xử lý các thông tin, hình ảnh vi phạm trật tự ATGT.

Tuy nhiên, ý thức chấp hành pháp luật về ATGT của một bộ phận không nhỏ người tham gia giao thông còn chưa tự giác. Nhiều người vẫn cố tình vi phạm khi không có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trên đường, với các lỗi phổ biến như không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, vạch kẻ đường; đi sai làn đường; đỗ, dừng, chuyển hướng không đúng quy định...

Thực hiện Kế hoạch số 01 của Giám đốc Công an tỉnh về việc xử phạt nguội đối với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự ATGT, Công an TP Thanh Hóa đã thành lập các tổ theo dõi giám sát, thông qua hệ thống giám sát an ninh trật tự, ATGT để phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Theo đó, để việc xử phạt nguội được thuận lợi và bảo đảm khách quan, công bằng, công an thành phố đã bố trí 1 tổ công tác thường trực 24/24h tại Trung tâm giám sát an ninh đặt tại trụ sở công an thành phố để phân tích, xử lý các thông tin, hình ảnh vi phạm trật tự ATGT.

Trung tá Lê Hồng Quý, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an TP Thanh Hóa, cho biết: Trên địa bàn thành phố hiện có hàng trăm mắt camera thuộc hệ thống giám sát an ninh trật tự, ATGT, phục vụ cho việc xử phạt nguội. Trong đó tập trung nhiều ở các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về giao thông, các ngã ba, ngã tư... Các hành vi vi phạm giao thông sẽ được hệ thống camera ghi lại và truyền đến trung tâm chỉ huy để lực lượng công an phân tích, xử phạt theo quy định. Sau gần 3 tháng triển khai, qua hệ thống camera giám sát, Công an TP Thanh Hóa đã phát hiện rất nhiều trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về ATGT đường bộ.

Với quyết tâm chấn chỉnh tình trạng xe ô tô dừng, đỗ sai quy định, Công an TP Thanh Hóa cũng đã tăng cường lực lượng, phương tiện, tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở và xử lý các trường hợp dừng, đỗ vi phạm trật tự ATGT trên địa bàn thành phố qua hình ảnh. Theo đó, khi phát hiện xe ô tô dừng, đỗ sai quy định, lực lượng cảnh sát giao thông - trật tự công an thành phố sẽ tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định đối với trường hợp có mặt tại chỗ. Trường hợp lái xe không có mặt, ngoài thông báo bằng loa để người vi phạm đến xử lý, sẽ sử dụng thiết bị kỹ thuật để ghi lại hình ảnh vi phạm hành chính của phương tiện và tiến hành lập biên bản theo mẫu đã ban hành, dán lên kính xe để người vi phạm biết. Trong thời gian 3 ngày, kể từ ngày dán thông báo nếu người vi phạm không đến trụ sở công an thành phố nộp phạt, Công an TP Thanh Hóa sẽ gửi yêu cầu tra cứu đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tra cứu về thông tin của chủ phương tiện vi phạm, sau đó gửi thông báo vi phạm về địa chỉ chủ phương tiện. Nếu quá 10 ngày, tính từ khi dán thông báo, chủ phương tiện vẫn không đến nộp phạt, công an thành phố sẽ hoàn tất hồ gửi sang trung tâm đăng kiểm cơ giới đường bộ để đình chỉ việc kiểm định với phương tiện vi phạm theo quy định của pháp luật. Theo đó, chỉ tính từ năm 2022 đến nay Công an TP Thanh Hóa đã tiến hành dán thông báo, lập biên bản xử lý trên 600 trường hợp, phạt tiền nộp Kho bạc Nhà nước trên 1 tỷ đồng.

Thời gian tới, Công an TP Thanh Hóa sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, kế hoạch xử phạt nguội để người dân hiểu rõ và chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo trật tự ATGT; đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, hình ảnh những trường hợp vi phạm trật tự ATGT để xử lý theo quy định.

Bài và ảnh: Quốc Hương