Công an Thanh Hóa làm tốt công tác đặc xá năm 2021

Năm 2021 dù diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát tại nhiều tỉnh, thành, nhưng công tác đặc xá vẫn được Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, đúng quy trình và tiến độ.

Phạm nhân Nguyễn Văn Hiệp (ngồi đầu tiên tay trái) tại Nhà tạm giữ Công an huyện Hoằng Hóa chăm chỉ lao động cải tạo chơ ngày xét duyệt đặc xá.

Thượng tá Nguyễn Quang Tuyến, Trưởng phòng Cảnh sát Thi hành án và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh cho biết: Đây là lần đầu tiên xét duyệt đặc xá theo Luật Đặc xá năm 2018.

Yêu cầu đặt ra là phải thực hiện đặc xá theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo an toàn không để dịch bệnh lây lan vào các khu giam giữ. Trong quá trình xét duyệt đặc xá, so với những năm trước năm nay có 3 điểm mới căn bản: Thứ nhất là không quy định kỳ xếp loại đối với từng loại tội phạm mà quy định tất cả các kỳ xếp loại phạm nhân đều phải đạt khá, tốt trở lên. Thứ 2, các phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam, cơ quan thi hành án công an các huyện đều được làm đơn đề nghị đặc xá, thay vì trước đây Giám thị Trại tạm giam hoặc Thủ trưởng cơ quan Thi hành án hình sự cấp huyện lập danh sách báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Thứ 3 là đối với những người chưa chấp hành xong trách nhiệm dân sự phải bồi thường thiệt hại nếu như lâm vào hoàn cảnh khó khăn và thuộc diện được đặc xá thì vẫn được xét đề nghị đặc xá.(trước đây là phải thực hiện xong nghĩa vụ dân sự thì mới được đặc xá).

Với những điểm mới này, trong đợt xét đặc xá dịp 2-9 năm nay đã có 9 phạm nhân hiện đang cải tạo và thi hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh và nhà tạm giữ Công an cấp huyện đủ điều kiện được xét đặc xá năm 2021.

Tiểu ban chỉ đạo đặc xá năm 2021 của Công an tỉnh đã báo cáo Tổ thẩm định liên ngành tiến hành kiểm tra, thẩm định, đối chiếu hồ sơ, danh sách các phạm nhân đủ điều kiện trong thời gian chấp hành án phạt tù tính đến ngày 31-8-2021, được Hội đồng xét duyệt đề nghị đặc xá của Trại tạm giam và Cơ quan thi hành án Công an cấp huyện Công an tỉnh đề nghị xét đặc xá năm 2021.

Đại tá Lê Bá Chinh, Giám thị Trại Tạm giam Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết: Trại Tạm giam Công an tỉnh hiện quản lý 121 phạm nhân đang thi hành án. Trại đã tổ chức quán triệt, phổ biến, triển khai nghiêm túc các quyết định đặc xá và hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá cho cán bộ, chiến sỹ và phạm nhân đang giam giữ, cải tạo tại các phân trại; tổ chức niêm yết công khai các quy định, hướng dẫn về công tác đặc xá để phạm nhân và gia đình nghiên cứu, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, qua đó hiểu rõ các điều kiện, tiêu chuẩn được xét đề nghị đặc xá năm 2021 đảm bảo đúng quy định.

Trại tạm giam Công an tỉnh đã tổ chức cho các tổ, đội phạm nhân họp đề tự so sánh, đối chiếu các điều kiện, tự đánh giá và viết đơn xin được đặc xá. Ban Giám thị Trại đã tham mưu, phối hợp với Phòng Hồ sơ Coogn an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh hỗ trợ, xác minh và trả lời về những phạm nhân có thể đủ điều kiện đặc xá. Đây là một trong những cơ sở rất quan trọng để Trại tạm giam tiến hành rà soát, báo cáo một cách khách quan, đảm bảo đúng đối tượng.

Trong thời gian chờ Hội đồng tư vấn đặc xá của Bộ Công an trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định, Trại tạm giam Công an tỉnh có trách nhiệm tổ chức cho phạm nhân được đề nghị đặc xá học tập các quy định chi tiết Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng.

Phạm nhân Nguyễn Thị Lý, sinh năm 1985, ở xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa hiện đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh. Sau hơn 4 năm thụ lý án, do cải tạo tốt nên Lý đã được xét đề nghị tha tù trước thời hạn 8 tháng. Đây là niềm vui và cũng là cơ hội để làm lại cuộc đời.

Phạm nhân Nguyễn Thị Lý cảm động cho biết: Trong quá trình chấp hành án, bản thân tôi đã rất cố gắng cải tạo. Khi về với cộng đồng sẽ phấn đấu làm ăn lương thiện, trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội, không tái phạm tội.

Tương tự, phạm nhân Nguyễn Văn Hiệp hiện đang chấp hành án tại Nhà tạm giữ Công an huyện Hoằng Hóa. Năm 2019, do có hành vi gây rối trật tự cộng cộng, Hiệp bị Tòa án Nhân dân huyện Hoằng Hóa tuyên phạt 18 tháng tù giam. Trong quá trình cải tạo, do ăn năn với hành vi phạm tội của mình, Hiệp đã luôn cố gắng rèn luyện, phấn đấu và được đưa vào diện xét đề nghị đặc xá năm 2021. Đây là cơ hội lớn để Hiệp phấn đấu quyết tâm làm lại cuộc đời, cố gắng lao động, học nghề phù hợp với bản thân và tìm việc làm phù hợp để trở thành người có ích cho xã hội.

Chỉ còn ít ngày nữa Công an tỉnh sẽ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho các phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh và Nhà tạm giữ Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Cuộc sống tự do đang đợi những người được đặc xá bên ngoài cánh cổng Trại tạm giam với nhiều dự định và cũng không ít khó khăn thử thách. Hơn lúc nào hết các cấp, ngành, đoàn thể xã hội và gia đình của những người có quá khứ lỗi lầm cần phải luôn quan tâm, động viên giúp đỡ, tạo việc làm cho những người được đặc xá tha thù, giúp họ sớm hoà nhập với cộng đồng.

Mai Hà