Công an huyện Vĩnh Lộc khởi tố 11 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Sau một thời gian tích cực điều tra, xác minh, mới đây Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Lộc đã khởi tố bị can đối với 11 đối tượng đã đuổi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng tại khu 3, thị trấn Vĩnh Lộc vào trưa ngày 11-5-2023.

11 đối tượng vụ gây rối trật tự công cộng bị bắt giam.

11 đối tượng bị Công an huyện Vĩnh Lộc khởi tố bị can để điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng gồm: Đỗ Văn Tuấn, sinh năm 2004; Trương Tuấn Anh, sinh năm 2004 đều ở xã Vĩnh Tiến; Vũ Đình Hà, Vũ Đình Duy và Lê Thành Tiến đều sinh năm 2005 ở xã Vĩnh Long; Trịnh Huy Ngọc, sinh năm 2005; Trịnh Đức Độ, sinh năm 2006; Trịnh Đức Minh Thành, sinh năm 2007 đều ở xã Vĩnh Hòa; Đỗ Gia Bảo, sinh năm 2006, ở thị trấn Vĩnh Lộc; Lê Thanh Tùng, sinh năm 2004 ở xã Ninh Khang và Bùi Minh Tài, sinh năm 2005 ở xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do mâu thuẫn trong khi đi chơi dã ngoại với một nhóm học sinh ở xã Vĩnh Hưng từ trước, trưa ngày 11-5-2023, các đối tượng nói trên đã đi tìm nhóm học sinh này để “cà khịa” đánh nhau. Khi đến khu 3 thị trấn Vĩnh Lộc thì gặp nhóm học sinh của xã Vĩnh Hưng, các đối tượng trên đã chặn lại và dùng chân tay, dừa quả đánh nhóm học sinh xã Vĩnh Hưng làm 2 người bị thương.

Trước sự việc trên, Công an huyện Vĩnh Lộc đã nhanh chóng vào cuộc, tích cực điều tra, làm rõ. Đến nay, Công an huyện Vĩnh Lộc đã tiến hành khởi tố bị can 11 đối tượng trong nhóm côn đồ nói trên về tội gây rối trật tự công cộng.

Tại Cơ quan công an, 11 đối tượng trên đều khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Lộc đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo qui định của pháp luật.

Thái Thanh