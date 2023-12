Công an huyện Thọ Xuân đấu tranh quyết liệt với tội phạm "tín dụng đen"

Với mục tiêu chủ động phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến "tín dụng đen”, thời gian qua Công an huyện Thọ Xuân đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và đấu tranh có hiệu quả chuyên án chung qua đó bóc gỡ, triệt xóa nhiều vụ, nhiều đối tượng chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

2 đối tượng Lê Thị Hương và Bùi Ngọc Chánh bị tạm giam.

Theo Thiếu tá Nguyễn Đăng Nam, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thọ Xuân, chỉ tính từ đầu năm 2023 đến nay, thông qua việc lập chuyên án chung và đấu tranh quyết liệt với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, Công an huyện Thọ Xuân đã đấu tranh, bóc gỡ 17 điểm, bắt giữ 20 đối tượng cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Trong đó, đã đấu tranh với 2 chuyên án, khởi tố 15 vụ, 20 bị can.

Qua đấu tranh, xử lý các vụ án liên quan đến tội phạm “tín dụng đen” cho thấy, các đối tượng đối tượng chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn huyện Thọ Xuân thường giao dịch với những người có nhu cầu vay tiền thông qua mạng xã hội. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng hết sức tinh vi, chuyên nghiệp. Khi cho các con nợ vay, các đối tượng yêu cầu các con nợ viết giấy vay tiền, không ghi lãi suất mà thỏa thuận, việc thu lãi cũng không thể hiện bằng giấy tờ mà thể hiện trên tin nhắn qua mạng xã hội.

Mới đây, thông qua công tác điều tra xác minh, nắm tình hình, Công an huyện Thọ Xuân phát hiện trên địa bàn các xã Thọ Xương, Thọ Lập và thị trấn Sao Vàng xuất hiện một số đối tượng chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự nên đã lập án để đấu tranh. Quá trình đấu tranh, Công an huyện đã điều tra, làm rõ, khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng gồm: Lê Thị Hương, sinh năm 1984 ở xã Thọ Xương và Bùi Ngọc Chánh, sinh năm 1994 ở thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân. Đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 trường hợp: Trịnh Hữu Chiến, sinh năm 1996 ở xã Thọ Lập; Lê Thị Tuyết, sinh năm 1982 ở xã Thọ Sơn, huyện Triệu Sơn và Hắc Thị Yên, sinh năm 1990; Phạm Thị Hoa, sinh năm 1988 đều ở thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều hợp đồng mua bán đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép lái xe, căn cước công dân và các tài liệu, sổ sách ghi thông tin khách hàng liên quan đến việc cho vay lãi nặng. Đây là các điểm cho vay lãi nặng có quy mô hoạt động lớn trên địa bàn huyện Thọ Xuân với tổng số tiền các đối tượng cho vay lãi nặng khoảng gần 8 tỷ đồng. Với lãi suất từ 3.000 đồng đến 8.000 đồng/triệu/ngày, chỉ tính từ cuối năm 2022 đến khi bị bắt, các đối tượng này đã cho trên 40 người dân trên địa bàn vay và thu lời bất chính gần 2 tỷ đồng.

Qua đây, cơ quan Công an khuyến cáo, khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần liên hệ trực tiếp với các tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng để được tư vấn, hướng dẫn làm thủ tục vay vốn, không nên vay mượn tiền thông qua mạng xã hội, các app quảng cáo cho vay tiền hay các tổ chức tài chính núp bóng hoạt động “tín dụng đen”... tránh trường hợp vay dễ nhưng khó trả, khiến nợ chồng nợ và bị các đối tượng cho vay đe dọa, khủng bố về tinh thần, tạo áp lực về trả nợ.

Thái Thanh (CTV)