Công an huyện Thạch Thành tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng xe quá khổ, quá tải

Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn huyện Thạch Thành có hơn 500 phương tiện xe ô tô tải của các doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình có trọng tải từ 2,5 tấn trở lên. Để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh, thời gian qua tình trạng xe có trọng tải lớn chở đất, đá tăng đột biến, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hệ thống giao thông trên địa bàn huyện.

Lực lượng CSGT Công an huyện Thạch Thành đo kích thước thành thùng xe vận chuyển đất.

Thực hiện Kế hoạch số 96 của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm xử lý xe quá tải, cơi nới kích thước thành thùng hàng và Kế hoạch số 299/KH-BCA của Bộ Công an về cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông (ATGT), Công an huyện Thạch Thành đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND, Ban ATGT huyện có văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các chủ doanh nghiệp, HTX vận tải, chủ phương tiện và đội ngũ lái xe nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật ATGT, nhất là chấp hành nghiêm các quy định về vận tải, không chở mía quá khổ, quá tải. Ngoài ra, Công an huyện đã chủ động xây dựng các bản tin tuyên truyền phát trên hệ thống loa truyền thanh từ huyện đến xã. In pa-nô, áp phích dán tại các nơi công cộng, nhà hàng, quán ăn. Đẩy mạnh điều tra cơ bản xe tải chở vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng, các mỏ đất, đá, công trình xây dựng. Đồng thời, tổ chức cho các chủ doanh nghiệp, chủ mỏ, lái xe ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Đặc biệt, người điều khiển phương tiện không sử dụng rượu bia, chất có cồn, chất kích thích, không vi phạm tốc độ, không chở hàng quá khổ, quá tải, không tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe. Ngoài ra, Công an huyện Thạch Thành tăng cường 2 tổ tuần tra, kiểm soát các tuyến đường trọng điểm ở các tỉnh lộ 516, 522, 523, 523C và ở một số xã trọng điểm, nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự, ATGT nói chung, vi phạm quá tải trọng, cơi nới kích thước thành thùng xe nói riêng. Kết quả, từ tháng 3-2022 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Thạch Thành đã phát hiện, xử lý 64 trường hợp xe ô tô vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng, xử phạt nộp ngân sách Nhà nước 410 triệu đồng; tước giấy phép lái xe 64 trường hợp.

Trung tá Đoàn Đức Lịch, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Thạch Thành, cho biết: Trong thời gian tới, bên cạnh việc xử lý vi phạm, đội tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cho các chủ mỏ, chủ xe ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về chở đúng tải trọng. Đồng thời tuyên truyền cho các chủ mỏ thực hiện nghiêm quy định lắp camera giám sát khu vực mỏ và cân tải trọng để kiểm soát nguồn hàng, tải trọng ngay tại mỏ.

Bài và ảnh: Thiện Nhân