Chấn chỉnh, xử lý phương tiện vi phạm thông qua thiết bị giám sát hành trình

Từ ngày 15/11, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với phòng nghiệp vụ Sở Giao thông vận tải tiến hành tra cứu dữ liệu và xử lý vi phạm qua thiết bị GSHT trên xe ôtô kinh doanh vận tải.

Phòng CSGT Công an tỉnh kiểm tra thiết bị giám sát hành trình đối với xe ô tô kinh doanh vận tải.

Thời gian qua, Phòng CSGT Công an tỉnh và Sở Giao thông vận tải đã có nhiều văn bản yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị cung cấp dịch vụ thiết bị giám sát hành trình (GSHT) trên địa bàn toàn tỉnh tăng cường rà soát, theo dõi, chấn chỉnh và xử lý vi phạm thông qua thiết bị GSHT nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động vận tải, góp phần ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, qua theo dõi trên hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị GSHT của lực lượng chức năng cho thấy vẫn còn nhiều phương tiện không truyền dữ liệu theo quy định...

Để kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm thông qua khai thác dữ liệu từ thiết bị GSHT, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch xử lý vi phạm qua thiết bị GSHT và tra cứu dữ liệu từ thiết bị GSHT trên xe ô tô kinh doanh vận tải.

Theo đó, từ ngày 15/11/2023, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với phòng nghiệp vụ Sở Giao thông vận tải tiến hành thực hiện việc tra cứu dữ liệu và xử lý vi phạm qua thiết bị GSHT trên xe ôtô kinh doanh vận tải. Cụ thể là sử dụng thông tin, dữ liệu khai thác được từ hệ thống dữ liệu thiết bị giám sát hành trình trên xe ôtô kinh doanh vận tải phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông; kiểm soát, truy tìm phương tiện giao thông gây tai nạn bỏ chạy, đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu gian lận thương mại; truy xuất hành trình di chuyển của phương tiện phục vụ kiểm soát vận tải hành khách, vận chuyển hàng quá khổ, quá tải, siêu trường, siêu trọng.

Đối với dữ liệu vi phạm về hành trình, dừng đỗ, thời gian lái xe, căn cứ vào dữ liệu đã trích xuất, nơi xảy ra vi phạm trực tiếp thực hiện gửi thông báo vi phạm (nếu hệ thống ghi nhận được vụ việc vi phạm xảy ra trên tuyến, địa bàn phụ trách), đề nghị chủ xe, người lái xe đến trụ sở đơn vị để xác minh, làm rõ vụ việc. Trường hợp không thuộc tuyến, địa bàn phụ trách thì chuyển thông tin, dữ liệu của xe cho cơ quan CSGT (phụ trách tuyến, địa bàn nơi xảy ra vi phạm) thực hiện gửi thông báo, đề nghị chủ xe, người lái xe đến trụ sở đơn vị để xác minh, làm rõ vụ việc.

Thượng tá Trịnh Xuân Tùng, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh cho biết: Hiện nay, Phòng CSGT Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải đang phối hợp triển khai kiểm tra toàn bộ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa thuộc các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh đã được Sở Giao thông vận tải cấp phù hiệu. Kiên quyết xử lý nghiêm những vi phạm về lắp đặt, duy trì hoạt động; vi phạm về cung cấp, cập nhật, truyền các thông tin từ thiết bị GSHT; hành vi sử dụng các biện pháp kỹ thuật, trang thiết bị ngoại vi, các biện pháp để can thiệp vào quá trình hoạt động, phá (hoặc làm nhiễu) sóng GPS, GSM hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị và các hành vi vi phạm khác nếu có.

Ngoài ra, lực lượng CSGT sẽ kiểm tra thiết bị GSHT lắp trên xe để phát hiện thiết bị chưa được Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp Giấy chứng nhận phù hợp QCVN 31:2014/BGTVT hoặc không lắp thiết bị theo quy định. Căn cứ báo cáo tổng hợp trích xuất dữ liệu GSHT hằng tháng do phòng quản lý vận tải cung cấp, lực lượng CSGT sẽ phối hợp thực hiện kiểm tra, xử lý đối với phương tiện vi phạm thời gian lái xe liên tục, hành trình chạy xe đã được cơ quan quản lý tuyến chấp thuận; phương tiện không truyền dữ liệu đã được nhắc nhở nhưng tiếp tục vi phạm tại các tháng tiếp theo để kiểm tra, xử lý.

Mai Hà (CTV)