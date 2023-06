Bộ đội Biên phòng đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy

Hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, quán triệt phương châm đấu tranh phòng, chống tội phạm phải quyết tâm, quyết liệt, lấy phòng là chính, chống là quan trọng, an toàn là hàng đầu. Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa đã tích cực đấu tranh, trấn áp có hiệu quả với loại tội phạm này.

Hai đối tượng Hà Bá Tuân và Hà Văn Diệm bị các chiến sĩ Đồn Biên phòng Pù Nhi và lực lượng phối hợp bắt giữ. Ảnh: Đồn Biên phòng Pù Nhi

Thực hiện Kế hoạch đấu tranh Chuyên án TH523.2 về đấu tranh với hoạt động tội phạm ma túy trên địa bàn tuyến biên giới huyện Mường Lát, vào lúc 5 giờ 45 phút, ngày 1-6-2023, tại khu vực ngã 3 Dốc Nháp, xã Tam Chung (Mường Lát), lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP tỉnh) đã phối hợp với Đồn Biên phòng Tam Chung (đóng trên địa bàn huyện Mường Lát) bắt quả tang đối tượng Giàng A Mang đang vận chuyển trái phép các chất ma túy. Tại chỗ, lực lượng đánh án thu giữ 2 kg nhựa thuốc phiện, 400 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy và 1 điện thoại di động. Giàng A Mang là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam và đưa đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Quá trình bắt giữ, đối tượng liều lĩnh, chống trả quyết liệt, dùng xe máy tông thẳng vào đội hình lực lượng đánh án hòng tẩu thoát. Song với tinh thần kiên quyết trấn áp tội phạm, cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã kịp thời khống chế đối tượng.

Vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 18-6, tại khu vực bản Kéo Té, xã Nhi Sơn (Mường Lát), Đồn Biên phòng Pù Nhi chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan bắt quả tang 2 đối tượng: Hà Bá Tuân, sinh năm 1984 và Hà Văn Diệm, sinh năm 1996, cả hai đều trú tại xã Văn Nho (Bá Thước) đang có hành vi tàng trữ chất ma túy. Tang vật thu giữ 3,432g heroin, 1 xe máy, 2 điện thoại di động. Đơn vị đã hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao theo quy định của pháp luật.

Thực hiện cao điểm “Tháng hành động phòng, chống ma túy” từ ngày 1-6 đến ngày 21-6-2023, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP tỉnh) đã bắt 12 vụ/16 đối tượng; thu giữ tang vật 1.816,59 gam nhựa thuốc phiện; 1.990 viên ma túy tổng hợp; 20,454 gam heroin; 2,895 gam ketamin và nhiều tang vật khác. Bên cạnh đó, các đồn biên phòng đã tổ chức nhiều nội dung tuyên truyền cho người dân, nhằm tăng cường nhận thức về hiểm họa của ma túy đối với gia đình, cộng đồng và trách nhiệm của bản thân đối với loại tệ nạn này; giúp quần chúng tích cực cung cấp thông tin, tham gia với các lực lượng chức năng tấn công trấn áp, đẩy lùi tệ nạn ma túy. Vào những thời gian cao điểm, lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy của BĐBP tỉnh còn chủ động phối hợp với lực lượng công an cùng các lực lượng có liên quan lập kế hoạch đấu tranh với các loại tội phạm ở khu vực biên giới biển...

Mặc dù các loại tội phạm luôn thay đổi quy luật, thủ đoạn, địa bàn hoạt động nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, nhưng sự “ma mãnh” của chúng vẫn không thể qua được sự sắc bén, tinh thông về nghiệp vụ, ý chí quyết tâm tấn công tội phạm của các chiến sĩ quân hàm xanh và tinh thần cảnh giác của quần chúng Nhân dân. Theo thống kê từ năm 2020 đến nay, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP tỉnh) đã tham mưu xác lập và tổ chức đấu tranh thành công 18 chuyên án, xây dựng 156 kế hoạch nghiệp vụ; phát hiện, bắt giữ, xử lý 483 vụ/661 đối tượng. Công tác đấu tranh, bắt giữ, điều tra, xử lý đều đảm bảo an toàn về mọi mặt, đúng pháp luật. Bên cạnh đó, lực lượng cũng đã quản lý, kiểm soát tốt địa bàn biên giới, không để xảy ra hoạt động tái trồng cây thuốc phiện. Qua đó, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn hai tuyến biên giới, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự.

Theo nhận định, trong thời gian tới hoạt động của các loại tội phạm trên hai tuyến biên giới của tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Lợi dụng việc thực hiện chính sách hội nhập kinh tế quốc tế giữa nước ta với các nước ngày càng sâu rộng, việc lưu thông biên giới ngày càng thông thoáng, các loại tội phạm sẽ tiếp tục gia tăng hoạt động, đặc biệt tội phạm ma túy, mua bán người, buôn lậu, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ, xuất, nhập cảnh trái phép... chúng triệt để khai thác sử dụng các phương tiện công nghệ kỹ thuật hiện đại; các đối tượng ở khu vực biên giới và nội địa tăng cường móc nối với các đối tượng ở ngoại biên để hoạt động. Vì vậy, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm rất nặng nề, khó khăn và quyết liệt hơn.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, trong thời gian tới, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP tỉnh) sẽ tiếp tục chủ động nắm, dự báo sát, đúng tình hình tội phạm từ xa, từ ngoài biên giới và trên biển; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là hoạt động của tội phạm ma túy, mua bán người, buôn lậu, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ. Nâng cao năng lực điều tra vụ án và xử lý các vụ việc; tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, pháp luật cho cán bộ phòng chống ma túy và tội phạm ở các đơn vị theo hướng toàn diện, tăng khả năng thực hành sát với thực tiễn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm. Tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng trong nước và hợp tác chặt chẽ với Ban Chỉ huy An ninh tỉnh Hủa Phăn (Lào) trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Hoàng Lan