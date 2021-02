Bắt, xử lý nhiều vụ vi phạm về trật tự xã hội

(Baothanhhoa.vn) - Để bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, từ ngày 15 đến 31-1-2021, lực lượng Công an Thanh Hóa đã tổ chức 36 ca tuần tra vũ trang trên hầu hết các tuyến, địa bàn trọng điểm, huy động 889 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác tuần tra.