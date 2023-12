(Baothanhhoa.vn) - Qua công tác nắm tình hình và phối hợp điều tra, khoảng 1 giờ sáng ngày 28/11/2023, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với, Công an huyện Như Thanh và Công an thị trấn Bến Sung bắt quả tang 31 đối tượng (gồm 23 nam và 8 nữ) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Bạch Lim ở thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh...

{title} Bắt quả tang 31 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép ma túy Qua công tác nắm tình hình và phối hợp điều tra, khoảng 1 giờ sáng ngày 28/11/2023, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với, Công an huyện Như Thanh và Công an thị trấn Bến Sung bắt quả tang 31 đối tượng (gồm 23 nam và 8 nữ) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Bạch Lim ở thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh... Các đối tượng sử dụng ma túy bị bắt giữ. Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 1 túi nilon chứa ma túy tổng hợp (ketamin), 1 đĩa sứ trắng bên trên còn bám dính nhiều ma túy tổng hợp dạng kẹo cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Qua xét nghiệm nhanh đã có 22/31 trường hợp dương tính với các chất ma túy. Theo kết quả điều tra ban đầu, 5 đối tượng đứng ra tổ chức gồm: Lê Văn Tuấn, sinh năm 1983 ở thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh; Lê Văn Tráng, sinh năm 1987; Phạm Văn Lộc, sinh năm 1987; Phùng Ngọc Hưng, sinh năm 1977 đều ở thành phố Thanh Hóa và Hoàng Thị Huyền Trang, sinh năm 1995 ở Xuân Lai, huyện Thọ Xuân. Đây là các đối tượng cộm cán, thường xuyên lên địa bàn thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh để tụ tập chơi bời, mua ma túy về các quán Karaoke để tổ chức sử dụng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng. Thái Thanh – PX03, Công an Thanh Hóa

