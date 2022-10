Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Mới đây, Công an xã Minh Nghĩa (Nông Cống) đã phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, ma túy Công an huyện Nông Cống phát hiện, bắt giữ một đối tượng đang tàng trữ trái phép chất ma túy....

Đối tượng Lữ Hoài Sơn và tang vật.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ ngày 11-10-2022, tổ tuần tra kiểm soát Công an xã Minh Nghĩa trong khi đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thôn Xuân Thành, xã Minh Nghĩa đã phát hiện đối tượng Lữ Hoài Sơn, sinh năm 1994 ở thị trấn Bãi Trành (Như Xuân) có dấu hiệu tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổ tuần tra đã báo cáo với Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, ma túy, Công an huyện để phối hợp tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an đã thu giữ trong người đối tượng Lữ Hoài Sơn 6 gói liên kết màu trắng (nghi là Heroin) được bọc bằng túi nilon màu đen. Theo lời khai ban đầu của đối tượng thì đây là ma túy được mua về để sử dụng.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, thu giữ số ma túy trên và giao cho Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, ma túy, Công an huyện Nông Cống để điều tra, xử lý theo quy định.

Anh Phương