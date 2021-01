(Baothanhhoa.vn) - Qua công tác nắm tình hình Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng Đào Xuân Ngọc (SN 1996) ở xã An Nông, huyện Triệu Sơn đang có hành vi vận chuyển trái phép 5 hộp pháo hoa nổ có trọng lượng 8 kg.

Bắt đối tượng vận chuyển 8 kg pháo hoa nổ Qua công tác nắm tình hình Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng Đào Xuân Ngọc (SN 1996) ở xã An Nông, huyện Triệu Sơn đang có hành vi vận chuyển trái phép 5 hộp pháo hoa nổ có trọng lượng 8 kg. Đối tượng Đào Xuân Ngọc cùng số pháo bị thu giữ. Qua đấu tranh, Đào Xuân Ngọc khai nhận sau khi lên mạng xã hội thấy việc buôn bán pháo nổ dễ kiếm lời nên đã liên hệ với một đối tượng ở huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước mua 5 hộp pháo hoa nổ với giá 10 triệu đồng rồi đóng thùng lên xe khách về Thanh Hóa bán kiếm lời. Khi vừa xuống xe khách thì bị lực lượng An ninh điều tra Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. Thái Thanh

