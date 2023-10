Bắt đối tượng truy nã sau 32 năm vẫn lẩn trốn

Sau 32 năm lẩn trốn ở khắp các tỉnh, thành phố phía Nam về tội “Phá huỷ công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia”, Nguyễn Văn Liêm, sinh năm 1971 ở xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thanh Hoá bắt giữ và di lý về Thanh Hoá để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm...

Đối tượng Nguyễn Văn Liêm và Quyết định truy nã.

Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, trong khoảng thời gian cuối năm 1990 đầu năm 1991, Nguyễn Văn Liêm cùng với 5 đối tượng khác đã gây ra hơn 10 vụ trộm cắp dây cáp điện trên địa bàn huyện Đông Sơn và các vùng lân cận.

Sau khi vụ án xảy ra, Liêm bị bắt giữ sau đó lợi dụng sơ hở của cán bộ Trại tạm giam, Liêm đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Trong quá trình lẩn trốn, Liêm đã thay tên đổi họ thành Nguyễn Quang Sơn và cắt đứt mọi liên lạc với người thân.

Đối tượng Nguyễn Văn Liêm tại cơ quan CSĐT.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết: Sau khi trốn vào các tỉnh phía Nam, Liêm đã vào tỉnh Đắc Lắk sinh sống sau đó sau đó liên tục thay đổi chỗ ở đến các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Khánh Hoà. Trong thời gian lẩn trốn, Liêm đã sống bằng nhiều nghề khác nhau, lấy vợ, sinh con. Do thời gian lẩn trốn khá lâu nên quá trình điều tra xác minh của lực lượng Công an gặp nhiều khó khăn.

Sau 32 năm lẩn trốn, Nguyễn Văn Liêm những tưởng sẽ thoát tội, nhưng “lưới trời lồng lộng”, ngày 2/10/2023, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp xác minh, làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Liêm khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, đồng thời di lý đối tượng về Thanh Hoá an toàn để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm.

Phạm Hoà (CTV)