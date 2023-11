Bắt 3 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển gần 73 kg pháo nổ các loại

Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, ngày 19/11 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Hoằng Hóa bắt giữ 3 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo hoa nổ trái phép, thu giữ gần 73 kg pháo nổ.

Ba đối tượng (từ phải qua trái ): Cường, Nghĩa, Bắc cùng số pháo thu giữ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phát hiện trên mạng xã hội có một nhóm Zalo “Pháo Tết uy tín 2023”. Trong nhóm này có một số đối tượng trên địa bàn huyện Hoằng Hóa tham gia và có biểu hiện mua bán pháo trái phép. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã lập án để đấu tranh, triệt xóa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 17 giờ ngày 19/11, Phòng Cảnh sát kinh tế và Công an huyện Hoằng Hóa đã phối hợp bắt quả tang đối tượng Lê Khả Cường, sinh năm 1997, ở xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa đang vận chuyển 6 bánh pháo hoa do nước ngoài sản xuất (nghi là pháo hoa nổ) có trọng lượng 8,5 kg. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Cường, lực lượng Công an thu giữ thêm 7 hộp pháo hoa nổ có trọng lượng hơn 9,7 kg.

Theo lời khai của Lê Khả Cường, số pháo này được Cường lên mạng mua với số tiền 10 triệu đồng.

Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, lực lượng Công an đã ra Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng: Nguyễn Văn Nghĩa, sinh năm 1998 và Hoàng Ngọc Bắc, sinh năm 2002 đều ở xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa, thu giữ 25 hộp pháo hoa nổ (loại 49 quả) do nước ngoài sản xuất có trọng lượng 54 kg.

Tại cơ quan Công an, 3 đối tượng trên khai nhận đã câu kết với nhau, sau đó lên mạng xã hội và tham gia vào nhóm Zalo “Pháo Tết uy tín 2023” để đặt mua rồi vận chuyển về Hoằng Hóa bán kiếm lời.

Hiện, Công an huyện Hoằng Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thái Thanh (CTV)