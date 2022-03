Bảo đảm an toàn giao thông các tuyến quốc lộ trọng điểm

Trong hơn 2 năm qua, do ảnh hưởng của dịch COVID–19, nhiều thời điểm người và phương tiện tham gia giao thông giảm; nhưng nhìn chung vào những ngày nghỉ, lễ, tết tăng, nhất là các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh. Thực tế cho thấy, nhiều người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, nhất là xe mô tô vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (ATGT) dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra, làm chết người và thiệt hại lớn về tài sản. Trong đó, các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh TNGT chiếm tỷ lệ cao. Trước thực trạng đó, để góp phần giảm thiểu TNGT, các sở, ngành là thành viên Ban ATGT tỉnh, ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố, các lực lượng chức năng đã và đang tập trung triển khai, thực hiện các giải pháp góp phần giảm thiểu TNGT, nhất là ở các tuyến quốc lộ trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A, qua huyện Hậu Lộc.

Thời gian qua, Ban ATGT tỉnh đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các sở, ngành là thành viên, ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn, gắn với phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, đề nghị Hiệp hội Vận tải ô tô tăng cường tuyên truyền đến các doanh nghiệp vận tải khách bằng xe ô tô, đến các lái xe chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh trong hoạt động vận tải. Chỉ đạo ban ATGT các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các quy định khi tham gia giao thông; bảo đảm lòng lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT. Ban ATGT tỉnh cũng đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, kết hợp với tuyên truyền đối với nhiều nạn nhân bị thương, gia đình có nạn nhân tử vong trong các vụ TNGT nghiêm trọng; gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT. Đi đôi với đó, thực hiện chỉ đạo của Ban ATGT tỉnh, Công an tỉnh đã phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự ATGT năm 2021, năm 2022 trong lực lượng công an và tăng cường quản lý giám sát, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của lực lượng thực thi công vụ. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự của tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo chí, truyền thông, các ngành, các địa phương tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT. Lồng ghép công tác tuần tra, kiểm soát với tuyên truyền bảo đảm trật tự, ATGT. Công an tỉnh và công an các huyện, thị xã, thành phố cũng đã tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT cho hàng nghìn lái xe, chủ doanh nghiệp, chủ mỏ, chủ bến bãi; tuyên truyền và hướng dẫn lái xe an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh các trường và Nhân dân trên các địa bàn. Phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức cho học sinh, sinh viên các trường học trên địa bàn tỉnh thi tìm hiểu pháp luật về trật tự, ATGT bằng hình thức “Rung chông vàng”... Sở Giao thông – Vận tải tập trung chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ, đường thủy, đường sắt, Hiệp hội Vận tải ô tô Thanh Hóa phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền về bảo đảm an toàn kết cấu hạ tầng giao thông; thực hiện quy định trách nhiệm người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT; quy định về cấp giấy phép lái xe, cấp phù hiệu cho các xe vận tải; bảo đảm an toàn đối với hoạt động bến thủy và vận tải khách đường thủy nội địa; vận động các doanh nghiệp, chủ phương tiện chấp hành nghiêm quy định trong hoạt động đường thủy nội địa... Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, phòng, chống tác hại của rượu bia; các quy định phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa. Ngoài ra, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, 2 tháng đầu năm 2022, Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải đã xử lý vi phạm hành chính kết hợp nhắc nhở, tuyên truyền chỉ rõ lỗi vi phạm cho 85 lượt các tổ chức, cá nhân.

Tuy nhiên, trước, trong Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, người và phương tiện tham gia giao thông tăng; nhất là những ngày trước Tết Nguyên đán tại TP Thanh Hóa, một số thị trấn đã xảy ra việc ách tắc giao thông cục bộ, gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Bên cạnh đó, nhiều người điều khiển phương tiện tham gia giao thông (chủ yếu là xe mô tô) vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT và những vi phạm chủ yếu, như phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, đi lấn chiếm phần đường, không chấp hành tín hiệu giao thông đường bộ, thiếu chú ý quan sát khi rẽ; điều khiển xe mô tô, xe máy, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm... Tình trạng người dân đổ vật liệu xây dựng lấn chiếm lòng, lề đường liên tục xảy ra ở hầu hết các tuyến quốc lộ...

Theo thống kê của Văn phòng Ban ATGT tỉnh, năm 2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra trên 294 vụ TNGT, tăng 42% so với cùng kỳ (CK); làm chết 136 người, giảm 8,1%; làm bị thương 240 người, tăng 67,8%. Trong đó, tuyến Quốc lộ 1A xảy ra 81 vụ TNGT, tăng 26 vụ so với CK; đường Hồ Chí Minh xảy ra 21 vụ TNGT, bằng CK; Quốc lộ 45 xảy ra 17 vụ TNGT, tăng 4 vụ so CK; Quốc lộ 47 xảy ra 16 vụ TNGT, tăng 4 vụ so CK; Quốc lộ 217 xảy ra 34 vụ TNGT, tăng 11 vụ so CK... 2 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 53 vụ TNGT, giảm 13 vụ so với CK; làm chết 34 người, giảm 1 người; làm bị thương 42 người, giảm 3 người; trong đó, Quốc lộ 1A xảy ra 8 vụ TNGT, giảm 10 vụ so với CK; đường Hồ Chí Minh xảy ra 7 vụ TNGT, tăng 4 vụ so CK; Quốc lộ 45 xảy ra 2 vụ TNGT, giảm 3 vụ so CK; Quốc lộ 47 xảy ra 6 vụ TNGT, tăng 3 vụ so CK; Quốc lộ 217 xảy ra 6 vụ TNGT, giảm 3 vụ so CK...

Qua số liệu trên cho thấy, TNGT ở nhiều tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh tuy có giảm, nhưng vẫn còn ở mức cao, nhiều vụ TNGT xảy ra làm chết người và thiệt hại lớn về tài sản, gây tâm lý lo lắng trong Nhân dân, nhất là những người tham gia giao thông. Đồng chí Vũ Hoàng Linh, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh, cho biết: Để giảm thiểu TNGT, Ban ATGT tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo các sở, ngành là thành viên Ban ATGT tỉnh, ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố, các lực lượng chức năng thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự, ATGT, nhất là các tuyến quốc lộ trên địa bàn. Trong đó, chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền; đồng thời, thực hiện quyết liệt các giải pháp kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; bảo đảm việc quản lý lòng đường, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT. Các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện thực hiện tuần tra, kiểm soát, nhất là vào giờ cao điểm hàng ngày, ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ cuối tuần, phát hiện, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT của người tham gia giao thông, nhất là các tuyến quốc lộ trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Vân Anh