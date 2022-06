Ba tháng cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông

Trường hợp cố tình chống đối việc kiểm tra, cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng sẽ bị xem xét xử lý hành vi chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh điều khiển giao thông tại cao tốc Hà Nội-Lạng Sơn, đoạn đi qua thành phố Bắc Ninh. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trên các tuyến giao thông sẽ được Bộ Công an triển khai trong ba tháng, từ 20/6-20/9/2022. Thông tin trên được Cục Cảnh sát giao thông cho biết sáng 17/6.

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia, để kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự như: vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ; vi phạm tốc độ trên đường bộ; vi phạm về “cơi nới” thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ; phương tiện thủy chở quá vạch dấu mớn nước an toàn, hàng hóa không hóa đơn, chứng từ, cảng, bến thủy nội địa không phép, Bộ Công an triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông .

Lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Cục Cảnh sát giao thông và Cảnh sát giao thông các đơn vị địa phương sẽ tập trung xử lý người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn ; tổ chức tuyên truyền, vận động các chủ nhà hàng, quán bar, vũ trường... tuyên truyền, nhắc nhở khách hàng đến ăn uống chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, không điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã uống rượu, bia.

Đối với các trường hợp vi phạm là đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang... gửi về cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức tuyên truyền, vận động chấp hành nghiêm chỉnh việc bốc xếp, chở hàng hóa đúng trọng tải thiết kế của xe, không “cơi nới” thùng xe đến từng doanh nghiệp, nhà máy, chủ bến bãi, xưởng cơ khí, sửa chữa ôtô và vận động các doanh nghiệp, cá nhân có phương tiện vận tải vi phạm kích thước thùng xe tự giác tháo, cắt thùng xe trở về đúng với thiết kế đã được phê duyệt.

Cùng với đó tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm trong vận tải hàng hóa khi tham gia giao thông, cưỡng chế việc tháo, cắt thùng xe trở về theo đúng thiết kế đã được phê duyệt và thông báo tới cơ quan đăng kiểm để yêu cầu chủ xe phải kiểm định lại trước khi đưa phương tiện ra tham gia giao thông theo quy định.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, các phương tiện chở hàng quá trọng tải, quá khổ phải hạ tải mới được tiếp tục lưu hành và lực lượng chức năng sẽ tiến hành xác minh, làm rõ chủ phương tiện là tổ chức hay cá nhân vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trường hợp cố tình chống đối việc kiểm tra, xử lý, cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng sẽ bị xem xét xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ hoặc gây rối trật tự công cộng.

Trong xử lý vi phạm về tốc độ, Cảnh sát giao thông tập trung kiểm tra xử lý trên các tuyến cao tốc, quốc lộ, các tỉnh lộ xa khu vực đông dân cư, điểm đen thường xảy ra tai nạn giao thông. Xác định thời gian thường xảy ra vi phạm để tập trung xử lý.

Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)

Đáng chú ý, lực lượng chức năng tăng cường áp dụng biện pháp xử lý vi phạm qua hình ảnh (xử phạt nguội) để nâng cao hơn nữa ý thức của người tham gia giao thông.

Trên đường thủy, Cảnh sát đường thủy tổ chức tuyên truyền, yêu cầu các chủ doanh nghiệp vận tải thủy, chủ bến bãi ký cam kết không bốc xếp hàng hóa, chở hàng quá vạch dấu mớn nước an toàn; bảo đảm các điều kiện an toàn đường thủy, vận chuyển hàng hóa phải có hóa đơn chứng từ và tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định này.

Phương tiện vi phạm quy định về hoán cải sẽ bị cưỡng chế tháo dỡ. Với cơ sở hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện thực hiện không đúng các quy định trong giấy phép hoạt động, lực lượng chức năng sẽ tập hợp, lập danh sách kiến nghị thu hồi giấy phép hoạt động./.

