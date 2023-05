20 tháng tù cho đối tượng chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích

TAND huyện Bá Thước vừa mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Ngân (tức “Ngân gà”, 44 tuổi ở huyện Bá Thước) 13 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ, 7 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt chung là 20 tháng tù.

Đối tượng Nguyễn Thị Ngân có hành vi lăng mạ, xúc phạm lực lượng chức năng làm nhiệm vụ (ảnh cắt từ clip).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bá Thước, khoảng 11h20 ngày 16-2-2023 tại Km95+100 Quốc lộ 217, Tổ công tác Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Bá Thước gồm 6 đồng chí, do Đại úy Bùi Tuấn Quý làm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông thì phát hiện một phụ nữ điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính và thông báo cho người vi phạm biết lỗi vi phạm.

Trong quá trình lập biên bản vi phạm hành chính, Nguyễn Thị Ngân (tên thường gọi là “Ngân gà”) sinh năm 1979, ở khu phố 1, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước (là mẹ chồng của người vi phạm) đến xin Tổ công tác không lập biên bản vi phạm hành chính đối với con dâu, nhưng không được chấp nhận nên Ngân đã có hành vi giật, vò nát biên bản vi phạm hành chính, chửi bới các đồng chí trong Tổ công tác.

Khi bị tổ công tác khống chế, Ngân tiếp tục có những hành động dung tục, áp sát, lăng mạ, xúc phạm, đòi hôn cảnh sát đang làm nhiệm vụ, thậm chí còn vu khống đồng chí Quý sàm sỡ mình.

Nguyễn Thị Ngân bị TAND huyện Bá Thước tuyên phạt 20 tháng tù.

Khi Đại úy Bùi Duy Hòa đến hỗ trợ xử lý thì Ngân dùng tay đánh vào bàn tay trái của đồng chí Hòa làm chiếc điện thoại di động rơi xuống đất hư hỏng và cắn vào tay đại úy Hòa trong quá trình bị khống chế.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của Nhà nước, xâm phạm đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của những người đang thi hành công vụ, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án và lời khai của bị cáo tại tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thị Ngân tổng hình phạt 20 tháng tù.

Quốc Hương