Phản ứng của đảng Dân chủ sau màn tranh luận thiếu thuyết phục của Tổng thống Joe Biden

Theo RBC, màn trình diễn thiếu thuyết phục của Tổng thống Joe Biden trong cuộc tranh luận đầu tiên với ứng viên Donald Trump đã khiến các thành viên của đảng Dân chủ thực sự lo ngại. Liệu đảng Dân chủ có thể thay đổi ứng viên chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử và ai sẽ thay thế ông Joe Biden đại diện cho đảng Dân chủ ra tranh cử?

Một số đảng viên đảng Dân chủ thất vọng trước màn thể hiện của Tổng thống Joe Biden

Đêm ngày 27-28/6, cuộc tranh luận trên truyền hình trước bầu cử đầu tiên đã diễn ra tại trường quay của đài CNN ở Atlanta, Georgia, giữa Tổng thống đương nhiệm Mỹ Joe Biden và đối thủ chính của đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Donald Trump. Thời điểm tổ chức cuộc tranh luận đầu tiên diễn ra sớm như vậy - trước khi các đảng chính thức đề cử cả hai chính trị gia làm ứng cử viên tổng thống - được giới phân tích cho là thể hiện tinh thần và sự sẵn sàng chiến đấu của cả hai đảng cho chiếc ghế quyền lực tại Nhà Trắng.

Nhiều người kỳ vọng đây là cơ hội để ông Biden trấn an cử tri rằng ông vẫn đủ năng lực về thể chất và tinh thần để lãnh đạo đất nước. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ lại xuất hiện trên sân khấu với giọng nói nhỏ, khàn, có vẻ hơi ngập ngừng, đôi khi không mạch lạc và có lúc nói nhịu ngay từ những phút đầu của cuộc tranh luận, thời điểm khán giả theo dõi chăm chú nhất. Thậm chí, ông Biden bị phát hiện là đã đưa thông tin sai lệch khi nói rằng, trong những năm ông làm tổng thống, không một quân nhân Mỹ nào thiệt mạng. Trên thực tế, trong 4 năm qua, ít nhất 16 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng: 13 người trong vụ tấn công khủng bố tại sân bay Kabul khi quân đội Mỹ rút quân và 3 người khác trong cuộc tấn công của lực lượng dân quân thân Iran vào căn cứ Mỹ ở Jordan, theo RBC.

Màn thể hiện của Tổng thống Joe Biden đã khiến một số đảng viên Dân chủ thất vọng. Họ thậm chí còn kêu gọi ông nhường lại vị trí ứng viên của đảng cho người trẻ hơn. Van Jones, nhà bình luận chính trị đảng Dân chủ của CNN, nói Tổng thống Biden “đã có cơ hội để khôi phục niềm tin, nhưng ông không làm được”. “Chúng ta vẫn còn cách Đại hội Toàn quốc đảng Dân chủ (DNC) khá xa. Giờ là lúc đảng Dân chủ tìm hướng đi khác, nếu ông Biden chấp nhận để chúng ta làm vậy”, ông Jones nói. Ngay cả Phó Tổng thống Kamala Harris cũng công khai thừa nhận rằng, ít nhất phần mở đầu bài phát biểu của Tổng thống Joe Biden đã không thành công.

Phong độ thiếu thuyết phục của Tổng thống Joe Biden được giải thích là do cảm lạnh và trào ngược axit dạ dày, căn bệnh mà ông đã phải chịu đựng một thời gian. Nhưng vấn đề sức khỏe rõ ràng không xua tan được những nghi ngờ của đảng Dân chủ về khả năng ứng cử viên 81 tuổi của họ - vốn là người già nhất trong lịch sử chính trị Mỹ - có thể giành chiến thắng trong cuộc đọ sức với đối thủ Donald Trump. CNN và The New York Times đưa tin, ngay trong buổi phát sóng trực tiếp, các đảng viên và chiến lược gia chính trị của đảng Dân chủ bắt đầu thảo luận liệu có quá muộn để ngăn cản ông Biden tham gia bầu cử và nhượng bộ một ứng cử viên trẻ hơn hay không?

Ai có thể thay thế ông Biden trong cuộc đua tổng thống?

Đảng Dân chủ Hoa Kỳ chuẩn bị chính thức đề cử ứng cử viên tổng thống của mình tại DNC, diễn ra từ ngày 19 đến 22 tháng 8 tại Chicago, Illinois. Đồng thời, các đảng viên của đảng Dân chủ sẽ phải quyết định đại diện trước khi diễn ra sự kiện, vì ở một số bang, thời hạn nộp hồ sơ để đưa các ứng cử viên từ các đảng lớn vào lá phiếu sẽ hết hạn trước DNC vào tháng 8. Như vậy, đảng Dân chủ chỉ có khoảng một tháng rưỡi để đưa ra quyết định.

Trước đó, kết quả của cuộc bầu cử nội bộ đảng Dân chủ kết thúc vào ngày 8-6, Tổng thống Joe Biden gần như trở thành ứng cử viên sáng giá đại diện cho đảng này, khi giành được 3,9 nghìn phiếu bầu từ các đại biểu bỏ phiếu tại đại hội đảng để đề cử ông. Trong khi đó, các đối thủ trong đảng của ông Biden, như Marianne Williamson không nhận được phiếu bầu nào, và doanh nhân Jason Palmer chỉ giành được ba phiếu đại biểu từ Samoa ở châu Đại Dương - một trong 2 lãnh thổ của Mỹ tại Nam Bán cầu.

Giới phân tích chính trị cho rằng, phiếu bầu của các đại biểu đảng Dân chủ từ một số bang và vùng lãnh thổ của Mỹ nơi ông Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ không đồng nghĩa với chiến thắng tuyệt đối tại đại hội sắp tới, nhất là sau khi ông Biden thể hiện bộ mặt thiếu thuyết phục trước đối thủ Donald Trump tại cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên. Tuy nhiên, theo Politico, cũng rất khó có khả năng các đảng viên của đảng Dân chủ sẽ ủng hộ cho ông Marianne Williamson hay Jason Palmer, bởi lẽ đội ngũ của Tổng thống Joe Biden đã lựa chọn rất kỹ lưỡng các đại biểu ở mỗi bang. Nếu bản thân ông Biden rút lui khỏi cuộc bầu cử trước đại hội đảng, thì đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ đề cử một ứng cử viên tổng thống mới mà không tham gia cuộc bầu cử sơ bộ của đảng trước đó. Ngoài gần 4.000 đại biểu của đảng Dân chủ, khoảng 700 người được gọi là “siêu đại biểu” - các quan chức hàng đầu và lãnh đạo đảng sẽ có tiếng nói quan trọng trong việc đề cử ứng viên của đảng Dân chủ tham gia tranh cử tổng thống.

Những lựa chọn thay thế khả dĩ nhất cho Tổng thống Joe Biden có thể kể đến như Phó Tổng thống Kamala Harris, Thống đốc California Gavin Newsom, Thống đốc Illinois Jay Robert Pritzker, Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer, Thống đốc Colorado Jared Polis và Thống đốc Pennsylvania Joshua Shapiro. “Nếu tôi là Gavin hoặc Gretchen, tối nay tôi đã chủ động gọi điện cho các thành viên trong đảng”, một đảng viên đảng Dân chủ giấu tên nói với CNN. Tuy nhiên, ngay cả bản thân Thống đốc California Gavin Newsom, trong nhiều cuộc trả lời phỏng vấn, cũng đã lên tiếng chỉ trích những lời kêu gọi loại Tổng thống Joe Biden khỏi cuộc đua. “Tôi sẽ không bao giờ quay lưng lại với Tổng thống Joe Biden. Tôi không biết một đảng viên đảng Dân chủ nào sẽ làm điều đó”, chính trị gia này nói.

Trong khi đó, đảng Cộng hòa cũng nêu tên một ứng cử viên khả dĩ khác của đảng cạnh tranh - phu nhân của Tổng thống thứ 44 Barack Obama, bà Michelle Obama. Tuy nhiên, bản thân cựu đệ nhất phu nhân đã nhiều lần lên tiếng về việc bà không muốn dấn thân vào chính trường lớn, và các nhà khoa học chính trị được RBC phỏng vấn nghi ngờ rằng đảng Dân chủ sẽ dám đối đầu với ông Donald Trump bằng một đại diện thiếu kinh nghiệm và thiếu sức nặng chính trị như vậy.

Hùng Anh (CTV)