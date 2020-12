Kinh tế Eurozone sẽ không thể hồi phục hoàn toàn trước năm 2023

Ngày 5/11, Ủy ban châu Âu (EC) nhận định làn sóng lây nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã làm chậm lại đà phục hồi, cảnh báo nền kinh tế khu vực sẽ không quay trở lại bình thường trước năm 2023.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong dự báo mới nhất, EC nhận định nền kinh tế Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sẽ tăng trưởng ở mức 4,2% trong năm 2021, thấp hơn nhiều so với mức dự báo 6,1% được đưa ra vào tháng 7/2020.

EC cho rằng nền kinh tế Eurozone đang “hụt hơi” dù ghi nhận sự phục hồi tốt hơn dự báo vào giữa năm nay. Theo đó, kinh tế Eurozone sẽ giảm 7,8% trong năm 2020, thay vì giảm ở mức 8,7% như dự báo trước đó.

Phó Chủ tịch EC Valdis Dombrovskis cho biết dự báo này được đưa ra trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm thứ hai của dịch COVID-19 đang gây ra nhiều rủi ro và làm giảm hy vọng về khả năng phục hồi nhanh chóng của châu Âu.

Trong khi đó, tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu là Đức, các số liệu chính thức cho thấy xu hướng phục hồi của các đơn hàng công nghiệp đã bị chậm lại trong tháng 9/2020, trong bối cảnh chính phủ áp đặt các biện pháp mới nhằm ứng phó với tình trạng số ca mắc COVID-19 tăng mạnh.

Cụ thể, các đơn hàng công nghiệp trong tháng 9/2020 chỉ tăng 0,5% so với tháng 8/2020, thấp hơn nhiều so với mức dự báo tăng 1,5%. Nguyên nhân giúp các đơn hàng công nghiệp vẫn có thể duy trì đà tăng là do nhu cầu nội địa tăng 2,3% trong tháng 9/2020, trong khi đơn đặt hàng của nước ngoài giảm 0,8%.

Kể từ tháng 5/2020, ngành sản xuất đã được hưởng lợi từ đà phục hồi kinh tế Đức, giúp các đơn hàng trở về gần với mức đạt được trong quý 4/2019, thời điểm trước khi dịch COVID-19 bùng phát.

Sau khi Đức dỡ bỏ các biện pháp hạn chế đã áp dụng trước đó để ngăn chặn dịch COVID-19, kinh tế nước này đã tăng trưởng ở mức 8,2% trong quý 3/2020.

Tuy nhiên, các biện pháp phong tỏa mới của Đức nhằm khống chế làn sóng dịch bệnh thứ hai nhiều khả năng sẽ tác động mạnh tới nền kinh tế nước này một lần nữa./.

(TTXVN/Vietnam+)