Ốp iPhone 17 Pro có dùng được cho 18 Pro, câu trả lời nằm ở cụm camera

iPhone 17 Pro và iPhone 18 Pro có kích thước thân máy gần như trùng nhau, nhưng cụm camera đời mới dày hơn khiến một số ốp cũ có thể chèn ép hoặc bảo vệ chưa đủ.

Vừa chuyển dữ liệu sang máy mới, không ít người lên đời từ iPhone 17 Pro nhìn chiếc ốp cũ còn mới trên bàn và băn khoăn có nên bỏ đi. Hai đời máy trông gần như song sinh, nên ý định tận dụng ốp cũ là điều dễ hiểu.

Ốp lưng silicon MagSafe dành cho đời máy mới. Ảnh: MacRumors

Câu trả lời chính thức lại khá dứt khoát. Theo John Gruber, cây bút lâu năm của trang Daring Fireball, Apple không xem ốp hai thế hệ là tương thích. Thử nghiệm thực tế thì mềm mỏng hơn, và lý do nằm ở những con số rất nhỏ.

Kích thước thân máy hai thế hệ trùng khớp theo thông số của Apple

Trang hỗ trợ của Apple Việt Nam ghi iPhone 17 Pro cao 150,0 mm, rộng 71,9 mm, dày 8,75 mm, và trang thông số của iPhone 18 Pro cũng ghi đúng ba con số đó. Với phần khung ôm quanh thân máy, đây là tin vui vì ốp không bị chật hay lỏng ở các cạnh.

Trọng lượng có nhích lên, 204 gram ở iPhone 17 Pro và 211 gram ở đời mới, nhưng điều này hầu như không ảnh hưởng độ vừa của ốp. Theo Apple, cả hai máy đều có nút âm lượng, nút tác vụ, điều khiển camera, nút sườn, cổng USB-C và sạc MagSafe, nên lỗ khoét trên ốp cũ về cơ bản vẫn đúng chỗ.

Cụm camera dày hơn một chút là lý do Apple tách riêng ốp

Khác biệt nằm ở phần nhô lên phía sau. Gruber đo được cụm camera trên đời mới dày 11,5 mm, còn trên iPhone 17 Pro là 11,4 mm. Theo bài viết của ông, Apple cũng nâng gờ bảo vệ quanh cụm camera trên ốp chính hãng của đời mới thêm một phần mười milimet để bù cho thay đổi này.

Cụm camera trải ngang mặt lưng của iPhone 18 Pro màu Đỏ Burgundy. Ảnh: Apple

Chênh lệch nhỏ đến mức mắt thường khó nhận ra. Trong thử nghiệm của Gruber, ốp iPhone 17 Pro lắp lên máy mới vừa vặn, chiều ngược lại cũng vậy. MacRumors nhận định ốp chính hãng hai thế hệ nhiều khả năng dùng chéo được, phần lớn ốp bên thứ ba cũng ổn, dù vẫn có ngoại lệ.

Ốp nào dễ dùng lại và ốp nào nên thử kỹ trước khi lắp

Giới sản xuất phụ kiện không hoàn toàn đồng thuận. Theo Macworld, vài hãng ốp cho biết sản phẩm làm cho đời mới lắp được cả trên iPhone 17 Pro, nhưng cũng có hãng nói ốp đời 17 không tương thích với đời 18, hoặc lưu ý một phần ống kính có thể bị lộ khi dùng chéo. Thường thì ốp có lỗ khoét camera rộng sẽ dễ dùng lại hơn, còn ốp cứng ôm sát từng milimet dễ bị cấn.

Hai chiếc iPhone với cụm camera trải ngang mặt lưng đặt cạnh nhau. Ảnh minh hoạ

Vì vậy, người dùng nên lắp thử rồi kiểm tra vài điểm: ốp có cài khít bốn góc không, viền có cao hơn mặt ống kính khi úp máy xuống bàn không, điều khiển camera và nút tác vụ có bấm êm không. Với ốp MagSafe, hãy thử gắn sạc để chắc nam châm vẫn bám tốt. Chỉ cần một điểm cấn hay lệch, đổi ốp mới sẽ an toàn hơn.

Chọn ốp cho iPhone 18 Pro nên ưu tiên đúng tên máy và có MagSafe

Khi mua ốp mới, cách an toàn là chọn sản phẩm ghi rõ tương thích iPhone 18 Pro. Trên cửa hàng trực tuyến của Apple Việt Nam, ốp silicon, ốp TechWoven và ốp trong suốt có MagSafe đều có phiên bản riêng cho đời mới; trang mô tả ốp silicon chỉ liệt kê iPhone 18 Pro và cho biết ốp có mặt kính sapphire để thao tác trên điều khiển camera vẫn truyền qua được.

Miếng dán màn hình thì dễ thở hơn: một mẫu kính bảo vệ trên cửa hàng của Apple ghi tương thích cả iPhone 18 Pro và iPhone 17 Pro.

Ai cần nhiều chỗ cho video ProRes hay ảnh ProRAW có thể tham khảo iPhone 18 Pro 1TB, hiện có giá 58.490.000 đồng tại thời điểm viết bài. Với chiếc máy ở mức giá này, một chiếc ốp vừa khít là khoản chi đáng cân nhắc.

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Nguồn: Thế giới di động