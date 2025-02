Ô nhiễm không khí gây hơn 1.100 ca ung thư phổi mỗi năm tại Anh

Ô nhiễm không khí được xác định là nguyên nhân gây ra hơn 1.100 ca ung thư tuyến phổi mỗi năm tại Anh, làm dấy lên lời kêu gọi hành động từ các chuyên gia y tế.

Sương mù trên bầu trời London. (Ảnh: PA)

Một nghiên cứu mới của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy ô nhiễm không khí đã gây ra hơn 1.100 ca ung thư biểu mô tuyến phổi mỗi năm tại Anh - loại phổ biến nhất trong bốn dạng ung thư phổi chính.

Nghiên cứu công bố trên tạp chí Lancet Respiratory Medicine chỉ ra rằng vào năm 2022, khoảng 515 nam giới và 590 phụ nữ tại Anh mắc ung thư biểu mô tuyến phổi do tiếp xúc với không khí ô nhiễm. Tỷ lệ mắc bệnh do nguyên nhân này tại Anh cũng cao hơn so với Mỹ và Canada, đồng thời cao gấp bốn lần so với Phần Lan - quốc gia có tỷ lệ thấp nhất ở Bắc Âu.

Bà Paula Chadwick, Giám đốc điều hành Quỹ Ung thư phổi Roy Castle, nhận định: "Dữ liệu này thật đáng báo động. Chúng ta luôn biết rằng ô nhiễm không khí làm tăng nguy cơ ung thư phổi, nhưng giờ đây chúng ta có bằng chứng rõ ràng về mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng của nó. Chính phủ cần hành động ngay để ngăn chặn điều này".

Trong khi đó, Giáo sư Andrew Haines từ Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London nhấn mạnh rằng các số liệu mới là lời nhắc nhở cấp thiết để chính phủ Anh quyết liệt hơn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Mối liên hệ giữa ung thư phổi và ô nhiễm không khí

Theo IARC, ung thư phổi là căn bệnh ung thư phổ biến nhất trên toàn cầu. Năm 2022, khoảng 2,5 triệu người trên thế giới được chẩn đoán mắc bệnh này, trong đó ung thư biểu mô tuyến phổi chiếm phần lớn.

Chất lượng không khí có phần đi xuống tại Anh. (Ảnh: Unsplash)

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng có khoảng 200.000 ca ung thư biểu mô tuyến phổi trên toàn cầu có liên quan đến ô nhiễm không khí trong năm 2022. Khu vực Đông Á ghi nhận số ca bệnh cao nhất, với Trung Quốc có tỷ lệ mắc bệnh là 6,15 ca trên 100.000 nam giới và 4,25 ca trên 100.000 nữ giới.

Tại Anh, tỷ lệ này thấp hơn Trung Quốc nhưng vẫn cao hơn Mỹ và Canada. Cụ thể, tỷ lệ mắc ung thư biểu mô tuyến phổi do không khí ô nhiễm ở Anh là 0,66 ca trên 100.000 nam giới và 0,7 ca trên 100.000 nữ giới, trong khi con số này tại Mỹ lần lượt là 0,49 và 0,53, còn Canada là 0,38 và 0,41.

Chính phủ Anh kêu gọi hành động mạnh mẽ

Bà Sarah Sleet, Giám đốc điều hành tổ chức Asthma và Lung UK, nhận định rằng dữ liệu của IARC là bằng chứng rõ ràng về tác động nguy hiểm của ô nhiễm không khí đối với sức khỏe con người. Bà cũng chỉ trích chính phủ Anh vì chưa có các biện pháp quyết liệt, đặc biệt khi vừa thông qua kế hoạch mở rộng một đường băng tại sân bay Heathrow, điều này có thể làm gia tăng mức độ ô nhiễm không khí.

Bà Livi Elsmore, quản lý chiến dịch tại Healthy Air Coalition, cũng kêu gọi chính phủ có hành động quyết liệt hơn để cải thiện chất lượng không khí tại Anh.

Trước những chỉ trích, chính phủ Anh tuyên bố họ đang thực hiện một chiến lược toàn diện để làm sạch không khí, đồng thời tiến hành đánh giá lại kế hoạch cải thiện môi trường nhằm đảm bảo đáp ứng các mục tiêu pháp lý về chất lượng không khí.

Theo VTV