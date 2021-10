Xây dựng nông thôn mới ở xã vùng biên Bát Mọt

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) không chỉ góp phần thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội một xã miền núi, mà còn tạo dựng “lá chắn” vững chắc nơi biên cương Tổ quốc; do vậy, những năm qua, xã Bát Mọt đã tranh thủ mọi nguồn lực từ ngân sách và huy động trong Nhân dân, để từng bước hoàn thành các tiêu chí NTM.

Xây dựng nông thôn mới góp phần nâng cao đời sống văn hóa – tinh thần cho người dân xã Bát Mọt. Ảnh: Trần Giang

Để tạo nền tảng vững chắc cho quá trình xây dựng NTM ở một xã vùng biên, Bát Mọt luôn coi trọng việc xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Theo đó, để xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, Đảng ủy xã Bát Mọt chú trọng củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng; chỉ đạo các chi bộ cơ sở đổi mới phương thức hoạt động, quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc của Nhân dân; duy trì tốt công tác nhất thể hóa bí thư chi bộ, kiêm trưởng thôn tại 8/8 thôn, bản... Cũng thông qua xây dựng NTM, đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn, bản được rèn giũa và nâng cao phẩm chất chính trị, dám nghĩ, dám làm, gần gũi với Nhân dân. Đặc biệt, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu được nâng lên; sức mạnh của cả hệ thống chính trị được phát huy; người dân có ý thức thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng và nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau. Qua đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định.

Muốn xây dựng thành công NTM, xã Bát Mọt xác định, phải thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vai trò, ý nghĩa của NTM đối với sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội địa phương. Do vậy, ngay từ khi bắt tay vào triển khai thực hiện chương trình, địa phương đã quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động nhằm thay đổi nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm và thu hút sự tham gia đóng góp công sức, tiền của của người dân. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, thông qua các buổi hội họp, tọa đàm, hay lồng ghép qua các buổi sinh hoạt cộng đồng thôn, bản, địa phương đã tổ chức được 5 buổi tuyên truyền về xây dựng NTM, thu hút 662 lượt người tham gia. Đặc biệt, thông qua các buổi tuyên truyền và từ thực tiễn triển khai xây dựng NTM tại các thôn, bản, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã Bát Mọt đánh giá và nhân rộng nhiều cách làm hay, hiệu quả. Đồng thời, phát hiện những bất cập, khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ; cũng như đề xuất, kiến nghị lên Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện Thường Xuân để tìm hướng giải quyết.

Để từng bước tạo dựng diện mạo mới, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn được xem là điều kiện tiên quyết. Thông qua việc lồng ghép các nguồn vốn từ ngân sách các cấp, Chương trình 135 và Chương trình MTQG xây dựng NTM, địa phương đã và đang xây dựng, hoàn thành đưa vào sử dụng nhiều công trình quan trọng. Điển hình như sân bê tông, tường rào công sở xã và nhà văn hóa xã Bát Mọt (kinh phí 1,4 tỷ đồng); hệ thống mương nội đồng tại thôn Đục và thôn Vịn (kinh phí 6 tỷ đồng); đang triển khai xây dựng đường liên thôn từ thôn Vịn sang thôn Đục (kinh phí 3,7 tỷ đồng); sửa chữa đường từ thôn Dưn sang thôn Phống (kinh phí trên 499 triệu đồng); sửa chữa khuôn viên Trường Tiểu học Bát Mọt 1 (kinh phí 200 triệu đồng); đầu tư công trình điện tại thôn Ruộng (kinh phí 7 tỷ đồng); xây dựng Trạm Y tế xã Bát Mọt (kinh phí 4,8 tỷ đồng)... Theo đó, chỉ tính riêng 2 năm 2019 và 2020, tổng kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn đạt trên 23,599 tỷ đồng. Ngoài ra, trong năm 2021, tuyến đường từ thôn Cạn vào thôn Ruộng (kinh phí 4 tỷ đồng) cũng đang được nhà thầu gấp rút thi công.

Bằng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của người dân, đến nay, xã Bát Mọt đã có 1 thôn về đích NTM (thôn Vịn) và đang phấn đấu hết năm 2021 sẽ về đích NTM thêm 1 thôn (thôn Khẹo). Đồng thời, có 13/19 tiêu chí NTM đã hoàn thành gồm quy hoạch; điện nông thôn; chợ nông thôn; bưu điện; nhà ở dân cư; hình thức tổ chức sản xuất; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên; giáo dục; y tế; văn hóa; môi trường; tổ chức chính trị; an ninh trật tự. Qua quá trình xây dựng NTM, người dân ngày càng nhận thức rõ vai trò chủ thể của mình. Từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia hiến đất, góp công, góp của để xây dựng hạ tầng nông thôn, chỉnh trang đồng ruộng, đưa các giống mới vào sản xuất, xây dựng các mô hình liên kết, tổ hợp tác; đồng thời, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa... Kết quả, tính đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 19,4 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 10,56% (năm 2019) xuống còn 5,29% (năm 2020), tương đương giảm từ 93 hộ nghèo (năm 2019) xuống còn 47 hộ nghèo (năm 2020). Đời sống ngày càng được cải thiện, tỷ lệ người dân tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao ngày càng tăng, đạt 25%; có 634 hộ được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa (đạt 73%); 8/8 thôn được công nhận danh hiệu văn hóa; 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đạt chuẩn văn hóa...

Với đặc thù của một xã biên giới, kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, địa hình phức tạp... nên xuất phát điểm xây dựng NTM ở xã Bát Mọt là tương đối thấp so với mặt bằng chung. Trong khi đó, việc huy động sự tham gia đóng góp của người dân để xây dựng NTM vẫn còn thấp; một số thôn người dân vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước. Ngoài ra, việc xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông, cần nguồn vốn lớn; trong khi nguồn lực đầu tư cho xây dựng NTM của địa phương còn hạn chế; kế hoạch vốn cấp trên hàng năm phân bổ quá ít so với nhu cầu thực tế... Đây là những khó khăn xã Bát Mọt đã và đang gặp phải trong quá trình triển khai xây dựng NTM. Để khắc phục được những khó khăn, bất cập kể trên, bên cạnh việc phát huy nội lực, địa phương rất cần sự quan tâm đầu tư nguồn lực của các cấp, ngành chức năng từ huyện đến tỉnh.

Mặc dù vẫn còn nhiều thách thức, song những kết quả bước đầu đạt được trong quá trình xây dựng NTM đã góp phần tạo dựng diện mạo mới cho xã vùng biên Bát Mọt. Đặc biệt, cùng với sự đổi thay tích cực trong đời sống vật chất và tinh thần, là lòng tin của người dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương ngày một nâng cao. Đồng thời, tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, đã giúp người dân càng yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Trần Giang