Xây dựng Đông Sơn trở thành huyện kiểu mẫu theo lời Bác dạy

Tự hào là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đông Sơn đã vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách, chủ động, đoàn kết, quyết tâm vượt qua những khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo sự chuyển biến toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống - xã hội.

Đồng chí Lê Trọng Thụ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn thăm mô hình trồng rau thủy canh của người dân xã Đông Tiến.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và cũng là năm nền kinh tế - xã hội của cả nước nói chung, trong tỉnh, trong huyện nói riêng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh và diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19. Song được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự tin tưởng, hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp Nhân dân, huyện Đông Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nên đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Huyện có 30/30 chỉ tiêu hoàn thành theo nghị quyết đề ra, trong đó có 20 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, một số chỉ tiêu đứng trong tốp đầu toàn tỉnh, một số chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch (KH).

Nổi bật là thu ngân sách vượt KH và cao nhất từ trước đến nay (tổng thu ngân sách ước thực hiện là 1.512.327 triệu đồng, đạt 599% so với dự toán tỉnh giao, đạt 160% so với dự toán huyện giao, bằng 196% so với cùng kỳ); thành lập mới 85 doanh nghiệp, vượt 21,4% KH; huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 5.032 tỷ đồng, vượt 0,64% KH; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 50,075 triệu đồng, vượt 2,1% KH; diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao 83 ha, vượt 3,75% KH...

Sản xuất công nghiệp, dịch vụ, xây dựng tăng trưởng khá; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 3.418,8 tỷ đồng, vượt 0,03% KH, tăng 21% so với cùng kỳ. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, được tỉnh đánh giá là đơn vị đi đầu trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của quốc gia, của tỉnh trên địa bàn. Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được tăng cường; đã hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng 18 dự án; khởi công mới 39 dự án; tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư và tiến hành lựa chọn nhà thầu đối với 35 dự án theo KH năm 2021. Văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tiến bộ, cơ sở vật chất cho giáo dục và các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao của Nhân dân; công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được quan tâm, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 95,55%, vượt 0,55% KH. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, công tác xuất khẩu lao động vẫn được đẩy mạnh, đạt 462 lao động, đạt 102% KH. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo đạt thành tích nổi bật, năm học 2020-2021, chất lượng đại trà lớp cuối cấp THCS đứng thứ 2 toàn tỉnh; thi vào lớp 10 đứng thứ 5 toàn tỉnh; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện nằm trong 10 đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, trang thiết bị, điều kiện làm việc tại bộ phận một cửa từ huyện đến xã đã được nâng cấp, cải tạo từ môi trường làm việc trên giấy sang môi trường điện tử, đáp ứng nhu cầu giải quyết các công việc hằng ngày cho tổ chức và công dân. Công tác quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, nội chính, tiếp dân được quan tâm chỉ đạo, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm chú trọng, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, sự vào cuộc tích cực của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Đã tổ chức thành công công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng luật, đúng nguồn, đúng cơ cấu, tỷ lệ tham gia bỏ phiếu và số phiếu trúng cử đạt cao nhất từ trước đến nay.

Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu phát triển đồng đều, lan tỏa trong toàn huyện đã tạo nên diện mạo mới ở khu vực nông thôn. Đông Sơn là một trong những huyện đi đầu trên địa bàn tỉnh về thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Năm 2021, tổng nguồn lực huy động để xây dựng NTM ước đạt 393,4 tỷ đồng; toàn huyện đã đạt 951 tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu, tăng 45 tiêu chí so với cuối năm 2020, bình quân mỗi thôn đạt 11,19 tiêu chí. Cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn được quan tâm đầu tư; đã đầu tư cải tạo, nâng cấp được 45,11 km đường giao thông; 37,67 km rãnh thoát nước; 86,739 km tường rào thoáng; dịch chuyển 924 cột điện; hoàn thành được 74 vườn mẫu... Huyện Đông Sơn có 24 thôn được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, xã Đông Khê đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; xã Đông Minh đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Năm 2022 là năm có vai trò đặc biệt quan trọng, năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và năm đầu thực hiện thời kỳ ổn định ngân sách, giai đoạn 2022–2026. Việc triển khai, tổ chức thực hiện chương trình, KH, đề án... nhằm cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị sẽ mở ra thời cơ và nguồn lực quan trọng, thúc đẩy sự phát triển của huyện. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho giai đoạn mới, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện phải nỗ lực, phấn đấu cao hơn, quyết liệt hơn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi KH năm 2022, tạo tiền đề vững chắc cho những năm tiếp theo. Chủ động tranh thủ thời cơ, thuận lợi, sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; huy động tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư và phát triển; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo được sự đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ. Các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể được đặt ra trong năm 2022, đó là: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 18,3%; thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/năm. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 5.100 tỷ đồng; 17 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tăng cường quản lý trật tự xây dựng. Về công tác xây dựng Đảng, huyện phấn đấu trong năm 2022 kết nạp trên 60 đảng viên; 80% trở lên tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Những thành tựu quan trọng, nổi bật của huyện Đông Sơn đạt được trong những năm qua và năm 2021 là do Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân trong huyện đã vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách, chủ động, đoàn kết, quyết tâm vượt qua những khó khăn, thách thức và đặc biệt là luôn khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20-2-1947). Tại buổi gặp gỡ và nói chuyện thân mật với các đại biểu thân sĩ, trí thức, phú hào tại Rừng Thông, Người gửi gắm niềm tin và sự kỳ vọng lớn lao đối với tỉnh Thanh Hóa: “Thanh Hóa phải trở thành một tỉnh kiểu mẫu. Phải làm sao cho mọi mặt: chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa phải là kiểu mẫu. Làm một người kiểu mẫu, một nhà kiểu mẫu, một làng kiểu mẫu, một huyện kiểu mẫu, một tỉnh kiểu mẫu. Quyết tâm làm thì sẽ thành kiểu mẫu”. 75 năm qua, những lời chỉ bảo sâu sắc, mang tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về thăm Thanh Hóa lần đầu đã soi đường, chỉ lối để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Thanh Hóa nói chung và huyện Đông Sơn nói riêng đoàn kết một lòng, không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phát triển. Phát huy truyền thống lịch sử, cách mạng, văn hóa của quê hương, quyết tâm xứng đáng với niềm tin yêu của Bác, huyện Đông Sơn đã và đang tiếp tục giữ vững truyền thống, phấn đấu vươn lên trở thành điểm sáng trong phong trào phát triển kinh tế, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, xây dựng NTM kiểu mẫu của tỉnh, tạo tiền đề để sớm xây dựng Đông Sơn trở thành huyện kiểu mẫu, cùng cả tỉnh xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Lê Trọng Thụ

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn