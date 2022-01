Xã Quảng Chính: Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM theo hướng bền vững

Xác định việc hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới (NTM) đã khó, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí lại càng khó hơn. Do đó, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Quảng Chính (Quảng Xương) đã và đang tích cực thực hiện nhiều giải pháp, quyết tâm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM theo hướng bền vững.

Cây đào phai, hoa kép là “thương hiệu” của xã Quảng Chính.

Từ khi được công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2017 đến nay, bức tranh NTM trên quê hương Quảng Chính đang ngày thêm khởi sắc, những ngôi nhà mới khang trang, các tuyến đường bê tông trải dài từ ngõ, xóm ra đến đồng làng, đã tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật; mở rộng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, kinh doanh, dịch vụ... để tăng thu nhập. Những thành quả đạt được trên là sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và sự đồng thuận, nhất trí cao của Nhân dân trong quá trình xây dựng NTM.

Theo ông Mai Ngọc Tứ, Chủ tịch UBND xã Quảng Chính, xây dựng NTM đã khó, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí lại càng khó hơn. Từ khi được công nhận xã đạt chuẩn NTM, hàng năm xã vẫn tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nâng cao các tiêu chí NTM, trong đó tập trung vào các tiêu chí hoàn thành nhưng chưa thật sự bền vững. Quá trình giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, Quảng Chính luôn xác định tiêu chí thu nhập là quan trọng nhất, do đó xã đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật và đưa các cây, con giống mới năng suất cao vào sản xuất. Hiện xã có 1 mô hình trồng trọt và 2 mô hình nuôi tôm áp dụng công nghệ cao. Ngoài phát triển thủy sản trên diện tích gần 200 ha, với giá trị thu nhập trên 35 tỷ đồng/năm, xã đã khuyến khích người dân trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Đến nay, xã đã chuyển 25 ha đất trồng lúa, hoa màu kém hiệu quả sang trồng đào, với hơn 500 hộ tham gia. Đây là cây trồng chủ lực của địa phương, cây đào đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ dân. Trung bình mỗi năm, người dân trong xã thu nhập từ 15 đến 20 tỷ đồng. Cùng với cây đào, cây thuốc lào giúp người dân nâng cao thu nhập, với gần 200 triệu đồng/ha/năm. Bên cạnh đó, xã luôn quan tâm phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thương mại, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Kinh tế phát triển là nền tảng để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và mang lại sự hài lòng cho người dân. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 62,5 triệu đồng/năm (không còn hộ nghèo); tỷ lệ thu gom rác thải đạt 98%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, nước sạch trên 80%. Đường làng, ngõ xóm thường xuyên được chỉnh trang, nâng cấp, trồng hoa, cây xanh, từng hộ cũng chủ động chỉnh trang nhà ở, cải tạo sân vườn, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, gắn với xây dựng NTM đã và đang phát huy hiệu quả, số gia đình văn hóa đạt 93%; 6/6 thôn và 4 cơ quan đạt danh hiệu đơn vị văn hóa, năm 2017 xã đạt chuẩn NTM và đạt chuẩn văn hóa NTM; năm 2021 thôn Phú Lương được công nhận thôn NTM kiểu mẫu; số gia đình thể thao chiếm trên 40%, số người luyện tập thể thao thường xuyên đạt tỷ lệ 60%. Chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn được nâng cao, 3 trường học đều đạt chuẩn quốc gia. Trạm y tế được đầu tư nâng cấp, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, xã đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định; 6 khu dân cư, 3 trường học đạt chuẩn về an ninh trật tự.

Những kết quả đạt được trong việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM thời gian qua sẽ là nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân nơi đây tiếp tục phát huy nội lực, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, quyết tâm xây dựng Quảng Chính đạt chuẩn xã NTM nâng cao vào năm 2022 và xây dựng thôn NTM kiểu mẫu.

Bài và ảnh: Công Quang