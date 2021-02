Xã Điền Lư phấn đấu trở thành xã NTM nâng cao trong năm 2021

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là chương trình dài hơi, có điểm đầu và không có điểm kết thúc, sau khi về đích xây dựng NTM vào năm 2016, xã Điền Lư (Bá Thước) tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí, hướng tới mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện của địa phương.

Lãnh đạo xã Điền Lư thăm mô hình sản xuất vụ đông. Ảnh: CTV

Là một trong những xã đầu tiên của huyện Bá Thước được công nhận xã đạt chuẩn NTM, đó là vinh dự cũng là trách nhiệm của Nhân dân và cán bộ trong xã để tập trung các nguồn lực tiếp tục hành trình xây dựng NTM nâng cao. Vì vậy, năm 2020 xã đã được huyện lựa chọn 1 thôn làm điểm để tập trung chỉ đạo xây dựng thôn NTM kiểu mẫu.

Để đạt được mục tiêu trên, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục duy trì, củng cố vững chắc các tiêu chí xã NTM và từng bước xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao; tuyên truyền, vận động để người dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của xã NTM nâng cao, từ đó huy động nguồn lực tổng hợp từ Nhân dân trong thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao. Năm 2020, từ nguồn vốn hỗ trợ và đầu tư với số tiền 21,352 tỷ đồng, nhiều công trình giao thông, thủy lợi, trường học trên địa bàn xã đã được chỉnh trang, nâng cấp, xây dựng mới... tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ dân sinh trên địa bàn xã.

Ngoài ra, trong xây dựng NTM nâng cao, địa phương xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm. Do đó, bằng nhiều cách khác nhau, xã đã phát huy tiềm năng, thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp, duy trì ổn định những vùng sản xuất tập trung chất lượng cao, trong đó phát triển các vùng rau màu chất lượng, hiệu quả. Xây dựng vùng nuôi trồng thủy sản nước ngọt cho hiệu quả kinh tế cao... Riêng trong năm 2020, tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản giá trị sản xuất đạt 170 tỷ đồng, tăng 178,9% so với kế hoạch năm. Xã đang đẩy mạnh việc tích tụ, tập trung đất đai ở những nơi có điều kiện thuận lợi để phát triển; quy hoạch lại các vùng sản xuất chuyên canh cho cây trồng, vật nuôi chủ lực của xã nhằm phát triển nông nghiệp một cách bền vững. Phát triển và mở rộng quy mô diện tích HTX rau an toàn Điền Lý. Tạo cơ chế thuận lợi để khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp theo hướng công nghệ cao; trong đó ưu tiên xây dựng các mô hình chuỗi cung ứng khép kín và chuỗi giá trị đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực.

Xã chú trọng phát triển ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, thương mại. Toàn xã có 1.501 hộ sản xuất, kinh doanh cá thể. Trong đó sản xuất nông, lâm nghiệp là 1.180 hộ, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là 50 hộ, dịch vụ thương mại 271 hộ. Sản xuất công nghiệp và ngành dịch vụ, thương mại tiếp tục duy trì hoạt động sau ảnh hưởng của dịch COVID-19 bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời các mặt hàng thiết yếu cho Nhân dân.

Sản xuất phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao khi thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 46 triệu đồng/năm. Toàn xã hiện còn 14 hộ nghèo (0,88%), giảm 10 hộ so với cùng kỳ và 34 hộ cận nghèo (2,14%), giảm 11 hộ so với cùng kỳ. Thu nhập cao hơn, đời sống tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Quan tâm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động.

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được Điền Lư đặc biệt chú trọng và đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Năm 2020, ghi dấu ấn quan trọng khi xã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 với 100% nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Xã tiếp tục quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là nghị quyết đại hội đảng các cấp đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Trong năm 2021, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự đại biểu HĐND cùng cấp; làm tốt công tác chuẩn bị cho tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp.

Một mùa xuân nữa lại đến mang theo niềm tin và hy vọng về một cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn. Ở Điền Lư cũng vậy, mùa xuân này sẽ là khởi đầu mới để Nhân dân và cán bộ nơi đây nỗ lực phấn đấu đưa Điền Lư trở thành xã NTM nâng cao trong năm 2021.

Lê Văn Sơn

Bí thư Đảng ủy xã Điền Lư