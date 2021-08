Phát huy lợi thế để xây dựng nông thôn mới nâng cao ở xã Tiên Trang

Được sáp nhập từ 2 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) là Quảng Lợi và Quảng Lĩnh vào cuối năm 2019, xã Tiên Trang (Quảng Xương) đã bắt tay cho hành trình xây dựng xã NTM nâng cao. Đảng ủy, UBND xã đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các công việc liên quan, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn để tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân địa phương. Các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và “Xây dựng khu dân cư sáng – xanh – sạch – đẹp và an toàn” gắn với xây dựng NTM nâng cao của xã đã đi vào thực tiễn.

Biển Tiên Trang có tiềm năng phát triển du lịch.

Phát huy lợi thế về vị trí địa lý thuận lợi, Tiên Trang đã thành công trong thu hút và khuyến khích thành lập doanh nghiệp để tạo thêm việc làm, phát triển tiêu chí sản xuất trong xây dựng NTM. Không nhiều xã ở vùng nông thôn của tỉnh phát triển được 34 doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Đáng nói, 2 doanh nghiệp may mặc lớn là Công ty TNHH So To và Công ty Fruit of Ther Loom (Hoa Kỳ), đang tạo việc làm cho hơn 3.000 lao động. Toàn xã Tiên Trang hiện nay có gần 6.000 lao động có việc làm thường xuyên; trong đó, 4.500 người làm tại các doanh nghiệp, với thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng/người/tháng. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đã đạt hơn 54,6 triệu đồng/năm.

Huyện Quảng Xương đã được UBND tỉnh và các ngành cấp tỉnh cho triển khai xây dựng ở Tiên Trang một khu đô thị - công nghiệp – du lịch biển, tiến tới biến nơi đây thành đô thị sầm uất của huyện Quảng Xương. Phát huy lợi thế có bãi biển đẹp, núi Chẹt thơ mộng chạy dọc từ Quốc lộ 1A đến ven biển, khu du lịch Tiên Trang đang ngày càng hoàn thiện hạ tầng cho phát triển du lịch. Giai đoạn du lịch chưa chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, biển Tiên Trang đã đón hàng nghìn lượt khách mỗi ngày. Những lợi thế đặc thù còn giúp cho Tiên Trang phát triển mạnh các hoạt động kinh doanh và dịch vụ. Hiện trên địa bàn xã có hơn 700 cơ sở kinh doanh dịch vụ, biến khu vực ven biển thành trung tâm buôn bán khá sầm uất.

Ở những thôn thuần nông, hoạt động sản xuất nông nghiệp vẫn giữ được vai trò chủ đạo. Hơn 460 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản của xã đang phát huy được tiềm năng nhờ hướng đi đúng đắn. HTX dịch vụ điện năng, nông nghiệp và môi trường xã Tiên Trang đã làm tốt vai trò cầu nối để phát triển nông nghiệp theo chiều sâu, gắn với đầu ra sản phẩm. Nhiều năm gần đây, HTX đã ký các hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để bảo đảm đầu ra cho sản phẩm rau màu. Hiện xã có gần 80 máy làm đất lớn nhỏ, 5 máy thu hoạch, 75 máy tách hạt...; tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất của xã đã đạt 100% ở khâu làm đất, hơn 50% khâu gieo trồng, gần 61% khâu chăm sóc, gần 100% khâu thu hoạch.

Thành công trong phát triển kinh tế đã giúp chính quyền và người dân xã Tiên Trang có điều kiện huy động vốn cho xây dựng NTM. Đến nay, với tổng nguồn lực huy động hơn 760 tỷ đồng, cùng sự chung tay góp sức của người dân trong xã, Tiên Trang đã xây dựng được hệ thống hạ tầng khang trang. Toàn xã có gần 66,5 km đường giao thông các loại và đã cơ bản được bê tông hóa, nhựa hóa kiên cố theo tiêu chí của xã NTM nâng cao. Đời sống tinh thần người dân địa phương được nâng cao nhờ hệ thống cơ sở vật chất văn hóa và thể dục thể thao phát triển. Ngoài nhà văn hóa xã và 12 thôn khang trang, địa phương còn xây dựng được khu thể thao 2.000m2, sân vận động gần 11.300m2. Từ nhiều năm qua, xã không còn nhà ở dân cư tạm bợ, dột nát. Môi trường nông thôn xanh – sạch - đẹp, các công trình hạ tầng khang trang đang mang lại diện mạo mới cho một vùng quê phát triển năng động ven núi Chẹt.

Với những thành quả đạt được sau nhiều nỗ lực, vào ngày 15-6 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh đã ra quyết định công nhận Tiên Trang đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Đây là dấu mốc quan trọng để địa phương tiếp tục nâng cao đời sống Nhân dân, phát triển hạ tầng, tạo tiền đề nâng cấp nơi đây thành đô thị ven biển của huyện Quảng Xương trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. “Theo quy hoạch phát triển vùng, huyện Quảng Xương phấn đấu trở thành thị xã vào năm 2030, trong đó ưu tiên xây dựng Tiên Trang thành đô thị quan trọng phía Đông Nam của thị xã. Ngoài các quy hoạch đang được triển khai, hiện ở đây đã có dự án du lịch sinh thái, khu thể thao sinh thái núi Chẹt, cụm công nghiệp Tiên Trang, các nhà máy may mặc lớn...” – ông Nguyễn Đình Dự, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương cho biết.

Bài và ảnh: Linh Trường