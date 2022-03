Ninh Khang xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Sau sáp nhập hai đảng bộ xã Vĩnh Khang và Vĩnh Ninh, Đảng bộ xã Ninh Khang (Vĩnh Lộc) hiện có 578 đảng viên sinh hoạt tại 15 chi bộ, trong đó có 8 chi bộ nông thôn đã mang lại nguồn lực nội sinh mạnh mẽ để xã cán đích nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2021.

Các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Ninh Khang được đầu tư mở rộng.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ xã, cho biết: Cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, trọng tâm là xây dựng đạt xã NTM nâng cao. Xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, lựa chọn những nội dung phù hợp để cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân thực hiện có hiệu quả các tiêu chí, thôn NTM kiểu mẫu, xã NTM nâng cao. Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, cải tiến lề lối làm việc, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Duy trì và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng khối đoàn kết toàn dân, giữ gìn mối đoàn kết, thống nhất trong Đảng trên cơ sở tự phê bình và phê bình. Đội ngũ cán bộ, đảng viên sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt, giải quyết những kiến nghị, đề xuất của Nhân dân. Vì thế, trong lộ trình xây dựng xã NTM nâng cao, xã Ninh Khang thực hiện nhiều chương trình, dự án có liên quan đến quyền, lợi ích của người dân được bảo đảm, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của người dân không để xảy ra các điểm nóng, đơn thư.

Quá trình thực hiện, đảng bộ xã đã lựa chọn khâu đột phá tái cơ cấu ngành nông nghiệp; xây dựng cánh đồng mẫu lớn, tạo vùng sản xuất chuyên canh tập trung; chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ; tăng cường cơ giới hóa trong sản xuất; cải tạo, nâng cấp các tuyến mương tưới, tiêu; phát triển đa dạng các ngành nghề kinh tế hộ gắn với kinh tế hợp tác. Bên cạnh đó, xã cũng tập trung các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Trong nhiều năm gần đây, xã liên tục đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thiện đưa vào sử dựng một số công trình, như: trường tiểu học, THCS, trạm y tế, cải tạo các tuyến đường liên thôn, liên xã, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

Qua rà soát các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao của xã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu thực hiện cho ngành, đoàn thể, chi bộ thực hiện các tiêu chí phù hợp. Ví như, thực hiện tiêu chí bảo hiểm y tế, xã thành lập tổ công tác vận động từng hộ, giao cán bộ, công chức phối hợp với ban công tác mặt trận thôn vận động Nhân dân tham gia. Thực hiện tiêu chí thu nhập, xã phối hợp với nhà thầu xây dựng một số công trình trên địa bàn tạo điều kiện cho người dân có việc làm, tăng thu nhập; đồng thời xây dựng cánh đồng sản xuất cây hàng hóa, chủ lực là cây ớt xuất khẩu, măng tây xanh, đậu tương và rau, với diện tích hàng chục ha và luôn đứng đầu huyện về sản xuất cây trồng vụ đông. Thực hiện tiêu chí giảm hộ nghèo, cùng với các cơ chế, chính sách của cấp trên và tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương, hội LHPN, hội nông dân xã đảm nhận giúp nhau về vốn, giống, ngày công để hội viên sản xuất, tăng thu nhập, giảm hộ nghèo; đồng thời tích cực tham gia cùng với các đoàn thể, cấp ủy, chính quyền thôn thực hiện tiêu chí môi trường, như: trồng hoa, cải tạo vườn tạp xây dựng mô hình “Nhà sạch, vườn mẫu - nhà sạch, vườn đẹp”, dọn vệ sinh môi trường trong khu dân cư, ngoài đồng ruộng...

Với những cố gắng nỗ lực, đến nay, trên địa bàn Ninh Khang đã có nhiều mô hình kinh tế tập thể, kinh tế trang trại làm ăn có hiệu quả, như: HTX nuôi trồng thủy sản Ninh Khang với 13 thành viên; mô hình cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa chất lượng cao, lúa giống; toàn xã có trên 20 máy làm đất, máy gặt đập liên hoàn, gần 10 trang trại, gia trại cho thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên; 250 cơ sở dịch vụ thương mại, 139 cơ sở tiểu thủ công nghiệp, 28 tổ xây dựng và hơn 20 doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Thu nhập bình quân đầu người đạt 51,32 triệu đồng/năm, hộ nghèo còn 0,51%. 8/8 thôn cảnh quan môi trường gọn gàng, sạch đẹp, đạt tiêu chí về môi trường.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong xây dựng NTM nâng cao ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nhất là ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó qua các hoạt động tương trợ, giúp đỡ nhau từ trong chi hội, tổ hội của các tổ chức đoàn thể. Cùng với đó, chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn được nâng cao. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm, nhất là thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững và ổn định. Nhìn chung, 15 tiêu chí NTM nâng cao của xã Ninh Khang đều đáp ứng yêu cầu so với bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao do UBND tỉnh ban hành. Thành quả này đã và đang tạo hiệu ứng tích cực, tạo động lực cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã tiếp tục nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

