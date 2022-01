Nhân lên niềm tin và kỳ vọng về huyện nông thôn mới Vĩnh Lộc

Năm 2021, một năm đầy biến động đã qua đi với vô vàn gian khó trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài làm ảnh hưởng đến các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân trong huyện. Trong bối cảnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở huyện Vĩnh Lộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa đẩy mạnh phát triển sản xuất, bảo đảm quốc phòng - an ninh vừa phòng, chống có hiệu quả dịch COVID-19.

Diện mạo nông thôn vùng quê huyện Vĩnh Lộc.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch đã bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, dự báo những vấn đề phát sinh, kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế, của tỉnh đến các địa phương thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch, kịp thời nhắc nhở chấn chỉnh những địa phương thực hiện chưa tốt công tác phòng chống dịch; đấu mối với tỉnh hỗ trợ huyện test nhanh, tổ chức thực hiện tiêm vắc-xin kịp thời, nhanh gọn; thực hiện tốt công tác hỗ trợ, động viên các tổ giám sát cộng đồng tại 13 xã, thị trấn; động viên, hỗ trợ cán bộ, y, bác sĩ tình nguyện vào miền Nam chống dịch, hỗ trợ 160 tấn nhu yếu phẩm các loại hỗ trợ đồng bào TP Hồ Chí Minh, ước tính trị giá hơn 2,3 tỷ đồng.

Là huyện thuần nông, Vĩnh Lộc xác định phát triển nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, trong đó sản xuất lương thực và phát triển chăn nuôi là trọng tâm. Từ đó, tập trung lãnh chỉ đạo chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đồng thời áp dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật để tăng năng suất và tăng giá trị trên ha đất canh tác. Nhờ đó, năng suất các loại cây trồng chính hầu hết tăng so với cùng kỳ. Trong đó, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 70.000 tấn (cao nhất từ trước đến nay). Đặc biệt, việc mạnh dạn chuyển đổi đất trồng lúa sang các loại cây trồng có giá trị hàng hóa và nuôi trồng thủy sản cũng như thực hiện liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và hình thành dự án sản xuất rau an toàn tập trung tại xã Vĩnh Yên, dự án rau an toàn trong nhà lưới tại 5 xã với 16.000m2.

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Đến nay, xã Ninh Khang đạt chuẩn xã NTM nâng cao; có 12/14 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu. Hoàn thành 4/4 sản phẩm được Hội đồng cấp tỉnh công nhận sản phẩm OCOP, nâng tổng số sản phẩm OCOP của huyện lên 10 sản phẩm.

Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ - thương mại ngày càng phát triển khá. Nhiều ngành nghề, làng nghề truyền thống được củng cố, duy trì đồng hành cùng các nghề mới được du nhập như may mặc, vật liệu xây dựng, sơ chế hàng nông- lâm sản... đã giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Thành công trong phát triển kinh tế đã đưa thu nhập bình quân đầu người ước đạt 49,2 triệu đồng/năm, tăng 2,9 triệu đồng so với năm 2020.

Công tác quản lý, hoạt động đầu tư dự án xây dựng và công tác quy hoạch đạt được kết quả ghi nhận vừa góp phần làm thay đổi diện mạo của huyện, đồng thời phục vụ tốt đời sống dân sinh và nhu cầu đi lại của người dân được thuận lợi.

Hoạt động văn hóa - thông tin đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, của huyện. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và phong trào thể dục - thể thao được phát động và duy trì thường xuyên, trở thành phong trào quần chúng sâu rộng. Giáo dục và Đào tạo phát triển toàn diện ở các cấp học, ngành học, tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng. Số học sinh lên lớp, thi đỗ tốt nghiệp, đậu vào các trường đại học, cao đẳng, THCN năm sau cao hơn năm trước. Chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được quan tâm và thực hiện tốt. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện đã trở thành phong trào xã hội rộng lớn, thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân tham gia. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chương trình xóa đói, giảm nghèo được thực hiện tốt, đem lại hiệu quả thiết thực. Đến nay, số hộ nghèo giảm còn 2,59%; hộ cận nghèo còn 8,80% (theo chuẩn nghèo mới).

Lĩnh vực quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực; phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền có nhiều đổi mới; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể ngày càng hiệu quả...

Những thành tựu to lớn đó đã tạo ra thế và lực mới để Đảng bộ và Nhân dân huyện Vĩnh Lộc vững bước vào năm mới 2022 với khí thế mới, quyết tâm mới. Theo đó huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế, trọng tâm là tạo chuyển biến mạnh mẽ các lĩnh vực như: hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục và đẩy mạnh sản xuất; thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án; phát triển hạ tầng; cơ cấu lại và sử dụng hiệu quả nguồn lao động. Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; điều hành linh hoạt ngân sách bảo đảm nguồn lực cho phòng, chống dịch COVID-19 và đầu tư phát triển xã hội. Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng, quản lý, điều hành của chính quyền...

Bài và ảnh: Tô Hà