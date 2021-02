Huyện nông thôn mới Hoằng Hóa – nhân lên niềm tin và kỳ vọng

Vượt qua năm 2020 với việc tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị lớn, huyện Hoằng Hóa đặt quyết tâm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, sự năng động, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, sự đồng tâm, hiệp lực, đóng góp to lớn của Nhân dân để hiện thực hóa kỳ vọng trở thành huyện nằm trong tốp các huyện dẫn đầu của tỉnh vào năm 2025 và phấn đấu trở thành thị xã trước năm 2030.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định công nhận huyện Hoằng Hóa đạt chuẩn NTM.

Những dấu ấn nổi bật

Năm 2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hoằng Hóa đã hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ đề ra với nhiều điểm mới và dấu ấn nổi bật.

Trong số 33 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng đề ra, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, nổi bật tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 5.650 tỷ đồng, tăng 12,9% so với kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 48,2 triệu đồng; tổng giá trị xuất khẩu đạt 90 triệu USD, tăng 4,41% so với cùng kỳ. Giá trị sản phẩm trên ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 150,7 triệu đồng/năm, tăng 5,31% so với cùng kỳ.

Đối với lĩnh vực công nghiệp – xây dựng, trong năm huyện có 2 doanh nghiệp lớn đi vào hoạt động, bước đầu thu hút trên 5.600 lao động. Huyện cũng đã kêu gọi được 4 nhà đầu tư vào sản xuất, kinh doanh trong các cụm công nghiệp (trong đó có 3 nhà đầu tư nước ngoài và 1 nhà đầu tư trong nước). Đây cũng là năm đánh dấu bước ngoặt mới trong phát triển khi UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070 cũng như quy hoạch các đô thị vệ tinh: thị trấn Bút Sơn, đô thị Hải Tiến... Huyện tiếp tục triển khai thi công những dự án mang tính đột phá trong phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông gắn với phát triển công nghiệp và đô thị. Các tuyến đường đôi với quy mô trên 4 làn xe như: Goòng - Quăng, Quỳ - Xuyên, Thịnh - Đông... ; các tuyến đường tỉnh, huyện, xã, các tuyến đường chuyên dụng trong Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến và các cụm công nghiệp được xây dựng, nâng cấp, mở rộng. Cùng với đó, các xã, thị trấn triển khai xây dựng, mở mới nhiều tuyến đường, từng bước nhựa hóa và đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật theo hướng đô thị.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo tiếp tục đạt thành tích nổi bật, là năm thứ 5 liên tiếp huyện dẫn đầu toàn tỉnh tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Toàn huyện có 103 học sinh đạt 27 điểm trở lên trong xét tuyển đại học năm 2020. Huyện tập trung thực hiện đề án về xây dựng trường chất lượng cao THCS; xây dựng thêm 2 cơ sở giáo dục chất lượng cao ngoài công lập đi vào hoạt động.

Một số chỉ tiêu chính cũng vượt kế hoạch cao, đó là: Thu ngân sách Nhà nước vượt 78,4% kế hoạch tỉnh giao; 130 doanh nghiệp được thành lập mới; hoạt động văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển theo hướng chuẩn hóa, xã hội hóa; hoạt động du lịch vẫn thu hút được lượng khách nhất định. Thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Điểm nhấn nổi bật nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt kết quả tích cực khi Hoằng Hóa trở thành đơn vị cấp huyện thứ 8 của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM và hoàn thành xây dựng NTM; đồng thời vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Đây là phần thưởng, là dấu mốc lịch sử quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện. Kế thừa và phát huy những thành quả đó, huyện tập trung thực hiện xây dựng NTM nâng cao, huy động sự tham gia của người dân xây dựng, bảo vệ, giữ gìn, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM gắn với các tiêu chí quy hoạch đô thị. Đến cuối năm 2020, huyện đã xây dựng thành công 2 xã NTM nâng cao (Hoằng Đồng, Hoằng Lộc) và 1 thôn NTM kiểu mẫu (thôn Lê Lợi, xã Hoằng Đồng).

Huyện tiếp tục chỉ đạo phát động nhiều đợt cao điểm thực hiện Kết luận số 46 của Ban Thường vụ Huyện ủy, Kế hoạch số 99/KH-UBND của Chủ tịch UBND huyện để chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo diện mạo mới cho quê hương. Riêng trong năm 2020, tổng nguồn vốn huy động thực hiện kế hoạch 99 đạt trên 90 tỷ đồng, tập trung đầu tư xây dựng mới 225 km đường điện ánh sáng; lát 26.050m2 vỉa hè; xây dựng 73,38 km rãnh thoát nước qua khu dân cư có nắp đậy; trồng 90 km đường hoa, viền cây; trồng mới 29.558 cây xanh; quét 120.343m2 vôi ve, tường rào; nhựa hóa 148,8 km đường, đầu tư hơn 6.000 thùng đựng rác trong các hộ dân...

Năm 2020 là năm đánh dấu sự đồng tâm, nhất trí, nỗ lực của cả hệ thống chính trị khi tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị lớn. Hoằng Hóa là một đảng bộ lớn với 65 tổ chức cơ sở đảng và hơn 12.000 đảng viên. Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong bối cảnh các cấp ủy, chính quyền, quân và dân trong huyện đang đẩy mạnh thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Song với sự tích cực, chủ động của các cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nên đại hội đảng bộ từ cấp huyện đến cấp cơ sở đã diễn ra an toàn, đúng tiến độ và thành công tốt đẹp. Việc sắp xếp, kiện toàn ổn định tổ chức, bộ máy, xây dựng quy chế làm việc và chương trình công tác toàn khóa của ban chấp hành, ban thường vụ, cụ thể hóa các chương trình trọng tâm và các khâu đột phá đã được thực hiện nghiêm túc để đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Các sự kiện chính trị lớn của huyện như: Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Đảng bộ huyện (1-9-1930 – 1-9-2020); lễ công bố huyện Hoằng Hóa đạt chuẩn NTM và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, tạo không khí phấn khởi, tự hào vì quê hương trên chặng đường đổi mới.

Kỳ vọng phát triển nhanh và bền vững

Hoằng Hóa – vùng đất có bề dày lịch sử văn hóa cách mạng, truyền thống hiếu học và khoa bảng. Tiếp nối truyền thống và thành quả của các thế hệ đi trước, huyện Hoằng Hóa đặt ra mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, trở thành một trong những huyện nằm trong tốp dẫn đầu của tỉnh vào năm 2025 và trở thành thị xã trước năm 2030.

Năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, là năm có ý nghĩa quan trọng cho việc định hướng phát triển và hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025. Đây cũng là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết 58/NQ-TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho giai đoạn mới, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện phải nỗ lực, phấn đấu cao hơn, quyết liệt hơn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2021, tạo tiền đề vững chắc cho những năm tiếp theo.

Đồng chí Lê Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoằng Hóa trao đổi với người dân xã Hoằng Giang về tình hình sản xuất rau màu vụ đông. Ảnh trong trang: Hoàng Đông

Các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể được đặt ra trong năm 2021, đó là: Tốc độ tăng giá trị sản xuất 14,48%; thu nhập bình quân đầu người từ 53 triệu đồng/năm trở lên; giá trị sản phẩm/ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 163 triệu đồng/năm; tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt trên 6.000 tỷ đồng; có 2 xã đạt NTM nâng cao, 1 xã đạt NTM kiểu mẫu, 4 thôn đạt NTM kiểu mẫu. Huyện phấn đấu trong năm 2021 kết nạp được 140 đảng viên mới, 80% trở lên tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Do vậy, huyện tiếp tục củng cố xây dựng khối thống nhất trong Đảng, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị, tập trung phát triển kinh tế toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của hàng hóa, nhất là lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch. Tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch, thu hút đầu tư, phát triển mạng lưới giao thông đối ngoại, kết nối liên huyện, liên xã, kết nối với các khu sản xuất, các cụm công nghiệp và làng nghề. Xây dựng các thôn, xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu; hỗ trợ hạ tầng cho các xã còn khó khăn. Thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách về phát triển nông nghiệp, nhất là chính sách tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn; tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư quan tâm, tiếp tục đầu tư mạnh mẽ, tạo ra nhiều sản phẩm hấp dẫn để du lịch Hải Tiến trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn của tỉnh và cả nước...

Huyện Hoằng Hóa đang đổi mới với những định hướng ở tầm cao mới, văn minh hơn, hiện đại hơn. Niềm tin và kỳ vọng đó sẽ là động lực, là sức mạnh để từ mùa xuân này, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Hoằng Hóa tiếp tục nỗ lực, trách nhiệm, đoàn kết, trăn trở, năng động, sáng tạo đóng góp vào hành trình kiến thiết, xây dựng quê hương.

Đoàn Thị Hải

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hoằng Hóa