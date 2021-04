“Dân vận khéo” xây dựng nông thôn mới ở xã Đồng Lương

Những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM) ở xã Đồng Lương (Lang Chánh) đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Một góc thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương.

Thực hiện chương trình XDNTM, xã Đồng Lương gặp nhiều khó khăn do cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, một số cán bộ, đảng viên và Nhân dân chưa hiểu hết được mục đích, ý nghĩa của XDNTM, vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Để việc triển khai có hiệu quả, các đảng bộ, chi bộ luôn xác định, có “Dân vận khéo” thì việc XDNTM mới thành công, từ đó tại các cuộc họp ở khu dân cư (KDC), cán bộ, đảng viên trở thành “tuyên truyền viên” tích cực giúp Nhân dân hiểu và đồng thuận. Nhờ vậy, nhiệm kỳ 2015-2020, kinh tế của xã tiếp tục có bước tăng trưởng khá, với tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 12,48%, tăng 4,66% so với nhiệm kỳ trước. Trong đó, năm 2020, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 15%; thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 28,5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,06%. Đáng mừng hơn, chương trình XDNTM trên địa bàn xã đã đạt được những kết quả nổi bật. Trong 5 năm, xã đã huy động được 153 tỷ đồng để đầu tư xây dựng mới 6 nhà văn hóa thôn, Trường Tiểu học khu Thung, phòng học Trường Mầm non khu Quắc Quên; nâng cấp, sửa chữa trạm y tế, công sở xã, đập thủy lợi nhỏ. Ngoài ra, MTTQ, các đoàn thể chính trị của xã và các chi bộ nông thôn đã vận động Nhân dân, nhà hảo tâm đóng góp 1,507 tỷ đồng và hiến hơn 10.000m2 đất, hàng nghìn ngày công để làm đường giao thông, xây dựng các công trình thiết yếu ở các thôn, bản.

Tại thôn Cốc Mốc, những ngày vừa qua, cán bộ, đảng viên trong thôn đã tích cực vận động Nhân dân đóng góp tiền của, công sức, cùng với sự hỗ trợ về xi măng của Nhà nước, để hoàn thành bê tông hóa, cứng hóa gần 3.300m đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Anh Phạm Văn Hùng, bí thư chi bộ, trưởng thôn Cốc Mốc, chia sẻ: Để nhận được sự đồng tình, ủng hộ của 175 hộ dân, chi bộ đã chỉ đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể thôn tích cực tuyên truyền để bà con tự nguyện đóng góp sức người, sức của hoàn thành 12/14 tiêu chí NTM. Đối với 2 tiêu chí còn lại, cùng sự đầu tư của Nhà nước, sự hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp, cần có sự đồng tâm lớn của người dân. Chính vì vậy, thời gian qua, chi bộ đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên vận dụng tốt “Dân vận khéo” gắn với XDNTM. Cụ thể, thôn đã vận động đảng viên, những người có uy tín trong KDC gương mẫu làm trước để người dân noi theo. Đồng thời sâu sát cơ sở, vận động theo phương pháp “mưa dầm thấm sâu” để tạo thành khối đại đoàn kết, cùng phấn đấu thực hiện xây dựng gia đình, thôn ấm no, sạch, đẹp. Nhờ tích cực tuyên truyền, chỉ trong 2 năm (2019-2020), Nhân dân thôn Cốc Mốc đã đóng góp tiền mặt và công lao động trị giá gần 1,7 tỷ đồng chỉnh trang nhà cửa, bảo vệ cảnh quan môi trường nông thôn gắn với công tác vệ sinh, thực hiện làm đường hoa..., phấn đấu trong tháng 4-2021 là thôn đầu tiên của xã Đồng Lương hoàn thành 14/14 tiêu chí NTM. Đây là sự nỗ lực không nhỏ của một thôn có 100% dân số là đồng bào dân tộc Mường.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Đồng Lương Lê Thị Hoa, để hoàn thành 19/19 tiêu chí XDNTM, khối dân vận xã đã quán triệt, triển khai đồng bộ kế hoạch, hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đến 7/7 tổ dân vận của xã. Phong trào thi đua được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện sâu rộng ở các KDC với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực. Từ việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, với nhiều mô hình, cách làm thiết thực, qua đó đã tác động tích cực đến nhận thức của các tầng lớp Nhân dân. Việc triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với XDNTM đã góp phần đổi mới trong nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Người dân đã biết chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi đem lại giá trị kinh tế cao, đã góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 4%.

Cùng với thi đua phát triển kinh tế, mô hình “Dân vận khéo” cũng tác động tích cực đến việc vận động Nhân dân xây dựng đời sống văn hóa ở KDC, phong trào khuyến học, khuyến tài; giữ gìn vệ sinh môi trường... làm cho đời sống tinh thần của Nhân dân ngày càng phong phú. Đặc biệt, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, góp phần thúc đẩy Đồng Lương xây dựng thành công xã NTM vào cuối năm 2021.

Bài và ảnh: Quang Nhật